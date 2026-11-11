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Lars Capiau
ترجمه

دي لا فوينتي ينتقد بشدة «الأكاذيب» حول لامين يامال قبل مواجهة تشيكيا: أمر محزن ومؤسف!

تشيكيا ضد إسبانيا
تشيكيا
إسبانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
لامين يامال
لويس دي لا فوينتي

قام لويس دي لا فوينتي يوم الأربعاء بالرد بحدة على بعض الشائعات المتداولة حول لامين يامال. ولم يبدِ مدرب المنتخب الإسباني رضاه عن «الأكاذيب» التي انتشرت.

ستواجه إسبانيا في فترة المباريات الدولية الحالية كل من تشيكيا وإنجلترا. وسيغيب يامال عن المباراة الأولى، الأمر الذي أثار موجة من التكهنات.

خلال نقاش على قناة كادينا سير الإسبانية، زُعم أن يامال يحظى بمعاملة تفضيلية في المنتخب الإسباني، وأنه يُسمح له ويمتلك القدرة على فعل ما يشاء.

هذه الكلمات لم تعجب دي لا فوينتي، الذي علق: «يعاني لامين من التهاب في ركبته. هناك سوائل متجمعة فيها»، هكذا أوضح المدرب قراره باستبعاد يامال من مباراة تشيكيا.

وأضاف: «لقد فحص طاقمنا الطبي حالته بالتعاون مع الطاقم الطبي لبرشلونة. ثم قررت أنه من الأفضل له البقاء في إسبانيا للتدرب هناك. إنه لا يتمتع بأي امتيازات معنا. كنا سنفعل الشيء نفسه مع أي لاعب آخر».

المباريات التالية
تشيكيا

تشيكيا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

12 نوفمبر 2026

إسبانيا

إسبانيا

وعندما سُئل عما إذا كان غاضباً من التقارير الإعلامية، رد دي لا فوينتي بحدة: «أكثر ما يؤلمني هو الأكاذيب وغياب الحقائق»، قال المدرب الوطني بغضب.

"لهذا السبب كشفت الآن أكثر مما كان ينبغي لي أن أفعل"، في إشارة إلى توضيحه بشأن إصابة يامال: "لكنها الطريقة الوحيدة لتعريف الناس بالحقيقة".

واستطرد المدرب: "من المحزن والمؤسف أن يتحدث الناس عن أمور لا يعرفون عنها شيئًا، وأن يكذبوا ويخدعوا. لا أستطيع تحملهم".

من المتوقع أن ينضم يامال يوم الجمعة إلى المنتخب الإسباني، الذي سيبدأ منذ ذلك الحين الاستعدادات للمواجهة ضد إنجلترا.

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