المنتخب الإماراتي يعلن غياب مدافعه عن مواجهة ماليزيا بسبب الإصابة

الإمارات تسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ماليزيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن المنتخب الإماراتي غياب لاعبه حمدان الكمالي عن مواجهة ماليزيا، اليوم الثلاثاء، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال المعسكر.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره الماليزي ضمن مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وكشف المنتخب الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، غياب اللاعب عن المباراة بسبب الإصابة.

وأشار الحساب الرسمي للمنتخب الإماراتي لغياب اللاعب، لمدة تقرب من الـ10 أيام بسبب الإصابة التي لحقت به في المعسكر ولم يكشف عن تفاصيلها.

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ويسعى المنتخب الإماراتي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى له في تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وكان المنتخب الماليزي قد حقق الفوز في مباراته الأولى على حساب أندونيسيا خارج ملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.