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المنتخب الأولمبي السعودي يشارك في دورة ودية استعدادًا لكأس آسيا

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Divulgação Federação Saudita
منتخب تحت 23 عامًا يطير إلى الصين

أفادت وسائل الإعلام المحلية السعودية، أن بعثة المنتخب الأولمبي طارت إلى الصين في الساعات الماضية، للمشاركة في دورة دولية تجريبية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وسيواجه منتخب الأخضر تحت 23 عامًا شقيقه الأردني وكذلك إندونيسيا بجانب أصحاب الأرض، ضمن استعدادات المنتخب نحو الوصول لهدفه الرئيسي، بالحصول على إحدى المقاعد الآسيوية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

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ويسعى شباب المنتخب السعودي لتحقيق ما عجزت عنه الأجيال السابقة، بالتأهل للأولمبياد للمرة الثانية في تاريخ البلاد، والأولى منذ المشاركة في أتالانتا 1996.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا كانت قد أوقعت الأولمبي السعودي في المجموعة الثانية التي تضم كذلك جاره القطري، اليابان وسوريا.

 

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