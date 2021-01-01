المنتخب الأولمبي السعودي يحقق انتصارًا قاتلًا على نظيره الليبيري

الأولمبي السعودي يفوز على نظيره الليبيري بثلاثة أهداف مقابل هدفين

انتصر المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا، على ضيفه الليبيري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

المباراة أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، تحت قيادة المدرب الوطني سعد الشهري، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد 2021 في طوكيو.

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تقدم محمد مران بالهدف الأول للمنتخب السعودي الأولمبي في الدقيقة 55، وتعادل المنتخب الليبي عن طريق تسديدة قوية من جانب ماركوسمن في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وأعاد حامد الغامدي التقدم للمنتخب السعودي بالدقيقة 84، قبل أن يتعادل منتخب ليبيريا بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وسجل حسين العيسى الهدف القاتل لصالح المنتخب السعودي بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد انفراد تام بحارس مرمى ليبيريا، ليضعها في المرمى بسهولة.

يذكر أن المنتخب السعودي قد تأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعد أن نجح في الوصول إلى المباراة النهائية في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، التي أقيمت في تايلاند مطلع عام 2020.