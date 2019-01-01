المنتخب الأولمبي السعودي يتعادل مع الأردن وديًا استعدادًا لكأس آسيا

المنتخب السعودي يسعى لخطف التأهل لأولمبياد طوكيو

تعادل المنتخب السعودي الأولمبي، مع نظيره الأردن، بنتيجة هدف لكل منهما، في أولى مبارياته الودية ضمن معسكر الأخضر الشاب في ماليزيا.

ويستعد المنتخب الأولمبي السعودي للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي ستنطلق في تايلاند بداية الشهر المقبل، من أجل المنافسة على التأهل إلى طوكيو.

المنتخب السعودي خاض أول تجربه ودية له في معسكر ماليزيا خلال الفترة الحالية، أمام الأردن، من أجل الاستعداد جيدًا للبطولة.

وسجل المنتخب الأخضر الشاب في الدقيقة 9 عن طريق حسين العيسى الهدف الوحيد لهم في المباراة ولكن تعادل نظيره الأردني في الدقيقة 41.

ويعد أبرز اللاعبين الذين شاركوا ضمن صفوف المنتخب السعودي كلا من سعود عبدالحميد وعبدالباسط هندي وعبدالإله العمري وهارون كمارا.

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

ويشارك المنتخب السعودي في المجموعة الثانية في بطولة آسيا، بجانب كلًا من اليابان وسوريا وقطر، على أن تنطلق البطولة يناير المقبل.

ويسعى المنتخب الأخضر في انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الألعاب الأوليمبية المقبلة في طوكيو 2020.