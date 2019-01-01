المنتخب الأردني يسعى لكسر "سلبية" المجموعات أمام فيتنام

تحدي جديد للنشامي في كأس آسيا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يطارد المنتخب الأردني، غدًا أمام نظيره الفيتنامي، رقمًا سلبيًا في مرحلة المجموعات الذي تأهل منها متصدرًا بين الأربع منتخبات.

وتأهل النشامي متصدرًا للمجموعة الثانية، بعد الفوز على أستراليا وسوريا والتعادل مع فلسطين، برصيد 7 نقاط مسجلًا 3 أهداف فقط.

المنتخب الأردني سيواجه نظيره فيتنام ضمن دور الـ16 من كأس الأمم الآسيوية غدًا الأحد، على ملعب "آل مكتوم في نادي النصر". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ويعد مهاجمي النشامي الأضعف بين المنتخبات المتصدرة في دور المجموعات بتسجيل 3 أهداف فقط في 3 مباريات (هدفين في مرمى سوريا وواحد في أستراليا).

وعلى صعيد أخر، يعد خط دفاع المنتخب الأردني من الأفضل بين البطولة، حيث لم يتلق أي هدفًا في مرحلة المجموعات مثله مثل حال منتخب كوريا الجنوبية وإيران وقطر.

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ويحاول المنتخب الأردني تخطي المفاجآت في دور الـ16 أمام فيتنام خاصًة أنه لم يحقق الفوز مطلقًا، حيث تعادل في المواجهتين السابقتين سلبيًا، وإيجابيًا بنتيجة هدف لمثله.