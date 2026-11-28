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مواجهات صعبة تنتظر المنتخبات العربية في دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا، مع دخول البطولة الأدوار الإقصائية

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تتجه الأنظار إلى المنتخب السعودي الذي يواجه بلجيكا بعد دور مجموعات مميز، إذ تغلب على فرنسا، ثم حجز مقعده في الأدوار الإقصائية بالفوز على هايتي.

ويلتقي المغرب مع تشيلي، أملًا في التأهل إلى الدور التالي. أما مصر فتنتظرها مواجهة صعبة أمام كولومبيا، بعدما بلغت دور الـ32 وصيفةً للمجموعة الأولى إثر فوزها على بنما 4-1.

وتواجه الجزائر فنزويلا وعينها على بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وفي بقية المواجهات، تلعب إيطاليا ضد طاجيكستان، وكرواتيا ضد أوروجواي، والبرازيل ضد موزمبيق، والمكسيك ضد الأرجنتين، وإسبانيا ضد أوزبكستان، وأستراليا ضد السنغال.

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وفي باقي المباريات، تلتقي جمهورية أيرلندا مع كوت ديفوار، وتواجه مالي جمهورية الدومينيكان، وتلعب كوريا الجنوبية أمام اليابان، وصربيا أمام الصين، واليونان مع الإكوادور، وفرنسا أمام أوغندا.

وتستضيف قطر البطولة بمشاركة 48 منتخبًا خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026.