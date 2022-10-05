"المنافسة مع مانشستر سيتي أثرت هذا الموسم على ليفربول!"

يرى أسطورة آرسنال إيان رايت أن المنافسة العالية بين ليفربول ومانشستر سيتي طيلة السنوات الماضية أثرت بشكل كبير على أداء الريدز في الموسم الجاري.

ليفربول لم يفز إلا في مباراتين من أصل 7 مباريات خاضها إلى الآن في الدوري الإنجليزي، فريق الميرسيسايد يقبع في المركز التاسع وحصد 10 نقاط فقط من أصل 21.

الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني لا يبدو مستعدًا للمنافسة بقوة هذا الموسم مع مانشستر سيتي الذي يبدو غير قابل للإيقاف رغم أنه يصارع للحاق بآرسنال المنتشي ببداية رائعة هذا الموسم.

وقال رايت عن هذا الأمر في برنامج "كيلي أند رايتلي" التليفزيوني: "الضغط الذي يلقى على عاتقك بأن تفوز كل أسبوع لأن السيتي حتمًا سيفوز شيء صعب".

وأضاف: "بالتأكيد أثر هذا عليهم، ومن الناحية المقابلة إذا لم يكن ليفربول يتحلى بهذا القدر من حب الانتصار لم يكن سيتي ليستمر، إن هذا يدفعنا لاحترام أولئك اللاعبين".

وأردف: "بالنسبة لليفربول فإن لديهم لاعبين فوق الثلاثين وبينهم لاعبون آخرون تحت 22 عامًا، لابد من وجود حلقة في المنتصف لتربط هذا بذاك وتضمن بقاء الفريق في أعلى مستويات طاقته".

الجدير بالذكر أن ليفربول يلاقي مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في السادس عشر من أكتوبر المقبل ليكون ثاني لقاء بينهما هذا الموسم بعد فوز الريدز بلقب الدرع الخيرية بنتيجة 3-1.