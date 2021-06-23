الملك رونالدو يعادل دائي .. أرقام كريستيانو أمام فرنسا

الدون يتألق كما هي عادته..

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين خلال تعادل منتخب بلاده البرتغال مع منتخب فرنسا بهدفين لمثلهما، في مباراة أقيمت على ملعب بوشكاش آرينا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ليورو 2020.

ثنائية رونالدو ضمنت لمنتخب البرتغال التأهل إلى دور الـ16 من يورو 2020 برصيد 4 نقاط كضمن أفضل الثوالث، بعد التساوي مع منتخب ألمانيا نقطيًا مع تفوق المانشافت بفارق الأهداف.

الأنظار كلها في مباراة فرنسا كانت على رونالدو الذي حقق أرقامًا قياسية على المستوى الفردي، وكان أحد أهم أسباب تأهل بلاده إلى الدور التالي.

ما هي أرقام رونالدو في مباراة البرتغال وفرنسا؟

الفاعلية هي العنوان الرئيسي لرونالدو في مباراة فرنسا، حيث سدد 5 تسديدات طوال التسعين دقيقة، 3 منهم بين القائمين والعارضة، أسكن 2 منهم الشباك.

ووجبت الإشارة هنا إلى أن ثنائية رونالدو حُققت من خلال ركلتي جزاء وليس من اللعب المفتوح.

رونالدو لمس الكرة في 43 مناسبة طوال المباراة، وفقد الكرة في 13 منها فقط، أي أنه رقميًا كان في حالة جيدة للغاية أمام الفرنسيين.

دقة تمريرات رونالدو وصلت إلى 77%، كما تفوق على لاعبي فرنسا في 5 من أصل 12 التحام بين الهواء والأرض في المباراة.

ما هي الأرقام القياسية التي حققها رونالدو بهدفيه في شباك فرنسا؟

عادل رونالدو رقم الأسطورة الإيرانية علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية في التاريخ بثنائيته في فرنسا.

الآن بات لدى رونالدو 109 هدفًا دوليًا كدائي، وباتت الفرصة أمامه للانفراد بصدارة الهدافيين الدوليين إن تمكن من تسجيل هدف في قادم مباريات البرتغال.

كما أن هدفي رونالدو جعلاه الهداف التاريخي لقارة أوروبا بين بطولتي اليورو وكأس العالم، حيث سجل هكذا 21 هدفًا متفوقًا على ميروسلاف كلوزه صاحب الـ19 هدفًا فقط.

وأصبح رونالدو هدافًا لمسابقة يورو 2020 في دور المجموعات بإحرازه لخمسة أهداف، في مقابل 3 لأقرب الملاحقين.

ما الذي ينتظر رونالدو في الفترة المقبلة؟

مهمة صعبة تنتظر رونالدو مع منتخب البرتغال، فباحتلال المركز الثالث في المجموعة ستواجه كتيبة فيرناندو سانتوس أحد أقوى المنتخبات في البطولة، بلجيكا.

بلجيكا فازت في ثلاث مباريات بدور المجموعات، وتصنف كأحد المرشحين المحتملين للتتويج باليورو، في مقابل فوز وتعادل وهزيمة للبرتغال بمجموعة "الموت" التي كانت بها.

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