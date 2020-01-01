المكسيك تنفي تنظيم كأس العالم 2022

البلد يفترض أن تنظم نسخة 2026 مع أمريكا وكندا

أكد الاتحاد المكسيكي لكرة القدم عدم صحة المزاعم حول استضافة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كأس العالم 2022 المقبلة بدلاً من 2026.

وفاز ثلاثي الكونكاكاف بحق استضافة كأس العالم 2026، بينما سيقام المونديال المقبل في قطر بعد قرابة سنتين ونصف من الآن.

وقال نائب رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم يون دي لويزا أثناء سحب قرعة تصفيات الأوليمبياد: "تواصلت مع رئيس الكونكاكاف فيكتور مونتلياني وأكد لي عدم صحة تلك التقارير".

وأضاف: "طلب مني التركيز على العمل بالخاص بالتحضيرات لنسخة 2026، نحن مقربون من الفيفا، والعمل من أجل 2026 مستمر منذ مدة، نعمل على اختيار المدن المنظمة".

وختم: "المدن الثلاثة المستضيفة في المكسيك تم تحديدها، نحن بانتظار أن تفعل الولايات المتحدة المثل".

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ويفترض أن ينطلق كأس العالم 2022 في قطر بالحادي والعشرين من نوفمبر، وينتهي في الثامن عشر من ديسمبر، في السابقة الأولى للبطولة أن تلعب بالشتاء.