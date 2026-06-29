المكسيك ضد الإكوادور: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة المكسيك ضد الإكوادور في 30 يونيو 2026 الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST)، وفي الساعة 02:00 في الساعات الأولى من يوم 1 يوليو إذا كنت تستخدم توقيت غرينتش (GMT).

المكسيك تستضيف الإكوادور في مواجهة نارية ضمن دور الـ32 من كأس العالم

تعود المكسيك، إحدى الدولتين المضيفتين، إلى ملعب أزتيكا الشهير في مكسيكو سيتي، حيث سيواجه الفائز في هذه المباراة إما إنجلترا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ16. أي من المشجعين سيحتفل عند صافرة النهاية؟

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سيكون من الصعب التغلب على المكسيك التي تقترب من الكمال

فاز فريق خافيير أغيري بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات دون أن يستقبل أي هدف، ويدخل هذه المواجهة بعد سلسلة من ست انتصارات متتالية. كانت آخر هزيمة له في المباراة النهائية لعام 2025. ومنذ ذلك الحين، حقق الفريق تسعة انتصارات وتعادل مرتين. في تلك المباريات، لم يستقبل الفريق سوى هدفين فقط. يتوق «إل تري» بشدة إلى معادلة، أو حتى تجاوز، إنجاز بلوغ ربع النهائي في عامي 1970 و1986 عندما استضافت المكسيك أكبر حدث كروي في العالم. وبالفعل، فهي أول دولة على الإطلاق تستضيف البطولة ثلاث مرات. قد يميل أغيري إلى إشراك جيلبرتو مورا البالغ من العمر 17 عامًا، الذي دخل التاريخ في مباراة التشيك باعتباره أصغر لاعب مكسيكي على الإطلاق يبدأ مباراة في كأس العالم. لكن من المرجح أن يشارك نجم تيخوانا الموهوب من على مقاعد البدلاء.

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الإكوادور تتأهل من الباب الخلفي

استغرق منتخب الإكوادور بقيادة سيباستيان بيكاسيتشي بعض الوقت ليدخل أجواء المنافسة في دور المجموعات، حيث فشل في تسجيل أي أهداف في أول مباراتين له. لكن الأهم من ذلك أنه تمكن من قلب النتيجة لصالحه ليحقق فوزاً مفاجئاً على ألمانيا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل إلى هذه المرحلة بصفته رابع أفضل فريق احتل المركز الثالث في مجموعاته. وقد أنهى هذا الفوز سلسلة جفاف دامت تسع مباريات دون فوز ضد الفرق الأوروبية. انتهت المباراة الوحيدة السابقة للإكوادور في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بهزيمة 1-0 أمام إنجلترا في عام 2006. وهذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ الإكوادور التي تتأهل فيها إلى ما بعد مرحلة المجموعات، لذا إذا كانت تبحث عن بطل، فقد يكون نيلسون أنغولو هو ذلك الرجل. سجل لاعب سندرلاند البالغ من العمر 23 عامًا أهدافًا في ثلاث من آخر ست مباريات خاضها مع منتخب بلاده.

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التشكيلة المتوقعة للمكسيك

رانجيل؛ سانشيز، مونتيس، فاسكيز، غالاردو؛ ليرا، رومو، غوتيريز؛ ألفارادو، خيمينيز، كينونيس.

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التشكيلة المتوقعة للإكوادور

غالينديز؛ فرانكو، أوردونيز، باتشو، هينكابي؛ ييبواه، كايسيدو، فيتي، أنغولو؛ بلاتا، فالنسيا.

إحصائيات أساسية لمباراة المكسيك ضد الإكوادور

لم تستقبل المكسيك أي هدف ابتداءً من الدقيقة 47 فصاعدًا في أي من مبارياتها الـ11 الأخيرة.

خسرت المكسيك مباراة واحدة فقط من أصل 12 مباراة خاضتها في كأس العالم بصفتها الدولة المضيفة (8 انتصارات، 3 تعادلات).

لم تستقبل الإكوادور أكثر من هدفين في أي من مبارياتها الـ26 الأخيرة.

سجلت 13 مباراة من أصل آخر 16 مباراة للإكوادور إجمالي أهداف أقل من 2.5.

التقى الفريقان 28 مرة سابقًا، فازت المكسيك في 17 مباراة، والإكوادور في أربع مباريات، وانتهت سبع مباريات بالتعادل.

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تشكيلة المكسيك المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: راؤول رانجيل (غوادالاخارا)، غييرمو أوتشوا (AEL ليماسول)، كارلوس أسيفيدو (سانتوس لاغونا).

المدافعون: خورخي سانشيز (باوك)، إسرائيل رييس (كلوب أمريكا)، سيزار مونتيس (لوكوموتيف موسكو)، يوهان فاسكيز (جينوا)، خيسوس غالاردو (تولوكا)، ماتيو تشافيز (AZ).

لاعبو الوسط: إريك ليرا (كروز أزول)، أوربيلين بينيدا (AEK أثينا)، ألفارو فيدالغو (ريال بيتيس)، روبرتو ألفارادو، بريان جوتيريز، لويس رومو (غوادالاخارا)، إدسون ألفاريز (وست هام)، أوبيد فارغاس (أتلتيكو مدريد)، جيلبرتو مورا (تيخوانا)، لويس تشافيز (دينامو موسكو).

المهاجمون: سيزار هويرتا (أندرلخت)، أليكسيس فيغا (تولوكا)، جوليان كينونيس (القدسية)، غييرمو مارتينيز (يونام)، أرماندو غونزاليس (غوادالاخارا)، سانتياغو جيمينيز (إيه سي ميلان)، راؤول جيمينيز (فولهام).

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تشكيلة الإكوادور المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: هيرنان غالينديز (هوركان)، مويسيس راميريز (كيفيسيا)، غونزالو فالي (LDU كيتو).

المدافعون: بييرو هينكابي (أرسنال)، ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)، بيرفيس إستوبينان (إيه سي ميلان)، فيليكس توريس (إنترناسيونال)، جويل أوردونيز (كلوب بروج)، جاكسون بوروزو (تيخوانا)، أنجيلو بريسيادو (أتلتيكو مينيرو).

لاعبو الوسط: مويسيس كايسيدو (تشيلسي)، آلان فرانكو (أتلتيكو مينيرو)، كندري بايز (ريفر بليت، معار من تشيلسي)، بيدرو فيتي (يونام)، جوردي ألكيفار (إنديبندينتي ديل فالي)، دينيل كاستيلو (ميدتجيلاند)، ييمار ميدينا (جينك).

المهاجمون: إنر فالنسيا (باتشوكا)، كيفن رودريغيز (يونيون سانت-جيلواز)، جوردي كايسيدو (هوراكان)، نيلسون أنغولو (سندرلاند)، أنتوني فالنسيا (أنتويرب)، جيريمي أريفالو (شتوتغارت).

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أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يقود منتخب المكسيك المدرب خافيير أغيري، على الرغم من عدم توفر أي معلومات مؤكدة حاليًا بشأن الإصابات أو حالات الإيقاف في صفوف «إل تري». ولم يتم الإعلان عن أي تشكيلة محتملة للبدء في هذه المرحلة. وبالمثل، لا توجد في البيانات المتاحة أي غيابات مؤكدة أو مشاكل تأديبية بالنسبة للمدرب سيباستيان بيكاسيتشي، مدرب منتخب الإكوادور. وسيتم إضافة آخر المستجدات بشأن كلا الفريقين مع اقتراب موعد انطلاق المباراة، فور تأكيد المعلومات الرسمية.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

سجل المواجهات المباشرة

التقى الفريقان آخر مرة في أكتوبر 2025، حيث تعادلا 1-1 في مباراة ودية. وقبل ذلك، تعادلا 0-0 في كأس أمريكا الجنوبية في يوليو 2024. وفي آخر خمس مواجهات، فازت المكسيك مرتين، وفازت الإكوادور مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. فازت المكسيك 3-2 في مباراة ودية عام 2019، وفازت الإكوادور 3-2 في عام 2021.

الترتيب

احتلت المكسيك المركز الأول في المجموعة أ، بينما أنهت الإكوادور مرحلة المجموعات في المركز الثالث في المجموعة هـ.