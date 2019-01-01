المكافآت تنهال على لاعبي النصر بعد "ريمونتادا" الوحدة

دفعة أولى تقدر بآلاف الدولارات



بدأت تنهال المكافآت المادية على حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، النصر السعودي، بعد إقصاء الوحدة الإماراتي من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بريمونتادا مذهلة في قلب ملعب "آل نهيان بنادي الوحدة".

وكانت مباراة ذهاب العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهو ما أعطى أفضلية نسبية للفريق الإماراتي، الذي أثبت ذلك بأخذ المبادرة التهديفية في مباراة العودة.

إلا أن العالمي كان له رأي آخر، بالرد على مضيفه بثلاثة أهداف دفعة واحدة، ليفتك بطاقة العبور للدور ربع النهائي، بالفوز بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

وجاءت المكافأة الفورية الأولى، بهدية العضو الذهبي بالنادي الأستاذ عبد العزيز بن أحمد، بمساهمة بلغت نحو 300.000 دولار، مشاركة منه مع الإدارة في مكافآت فريق الكرة، عقب التأهل لربع نهائي دوري الأبطال الآسيوي –بحسب ما ذكره حساب النادي على تويتر-.

🚨رسميًا 🚨



مواجهات دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا 2019#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/oJ0NLds2Mz — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

الجدير بالذكر أن النصر سيصطدم بالسد القطري في الدور المقبل، وستقام المباراة الأولى يوم الاثنين الموافق الـ26 من أغسطس الجاري على ملعب "الملك فهد الدولي"، فيما سيستضيف ملعب "جاسم بن حمد بنادي النصر" مباراة الإياب، المقرر لها في الـ16 من سبتمبر المقبل.