المقاولون العرب يسعى للتعاقد مع معروف يوسف من الزمالك

الزمالك ينتظر عروضًا لرحيل معروف يوسف

عبده الليثي فيسبوك تويتر

دخل نادي المقاولون العرب في مفاوضات جادة مع النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقضى معروف يوسف الموسم الماضي معارًا في نادي الشرطة العراقي رفقة نيبوشا المدير الفني السابق للزمالك، حيث مقتنعًا باللاعب النيجيري بشكل كبير.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن المقاولون يرغب في ضم معروف يوسف، لأن الزمالك يجب أن يقبل أي عرض للاعب سواء البيع أو الإعارة.

ويمتلك الزمالك 5 أجانب في الوقت الحالي هم محمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحمدي النقاز وفرجاني ساسي وخالد بو طيب حيث سيعتبر أحدهم محليًا كونه من شمال إفريقيا تطبيقًا لقرار اتحاد الكرة الجديد.

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ومع اكتمال الأجانب في الزمالك في الوقت الحالي يجب أن يخرج معروف يوسف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية منتظرًا العروض.