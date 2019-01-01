المقاولون العرب: سنخوض مباراة الزمالك يوم السبت

المقاولون العرب يعلن مواجهة الزمالك يوم السبت.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن موافقة ناديه خوض مباراة الزمالك، والمقرر لها يوم السبت المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

محمدعادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب كان خرج بتصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال فيها: "أشعر بالحزن لما وصلت له الكرة المصرية من فوضى دون تحطيت، وهذا الأمر لم يتوقعه أحد".

المشرف العام بفريق المقاولون تابع: "تم تأجيل مباراة القمة لدواعي أمنية، يمكنك تحديد موعد آخر لها، ولكن المقاولون كان سيواجه أسوان، هل يعقل أن تقول له اذهب لمواجهة الزمالك؟".

محمد عادل واصل: "ألعب مباراة في الأسبوع الخامس، وباقي الأندية تلعب في الرابع، هذه قلة خبرة وسوء إدارة ولا يوجد فكر".

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وقال محسن صلاح: "وافقنا على مواجهة الزمالك، من أجل المصلحة العليا للوطن".

رئيس المقاولون أردف: "الموافقة على خوض المباراة، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد، وعدم إحراج مؤسسات الدولة"

جاء ذلك بعد قرار اتحاد الكرة، بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، وتقديم مباراة الزمالك والمقاولون، بالإضافة لتأجيل لقاء الأخير أمام أسوان.