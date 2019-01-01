المقاولون: نناشد الأهلي لإنهاء الأزمة وتنازلنا من أجل الوطن

هل تنتهي أزمة القمة باقتراح المقاولون العرب؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أنه مازال متألمًا من استبدال مباراة فريقه أمام أسوان بمواجهة الزمالك.

لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة حسام الزناتي، قررت تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسجل، مع إقامة لقاء الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب السبت.

المشرف العام على الكرة بالمقاولون قال خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "وضعنا مصلحة الدولة ووافقنا على خوض لقاء الزمالك، رغم شعورنا بالظلم، حيث لا يجوز إخطارنا بالمواجهة قبلها بـ48 ساعة فقط".

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عادل فتحي تابع: "جميع ترتيباتنا كانت على أساس مواجهة أسون، لنتفاجأ بمواجهة الزمالك، وهذا الأمر لا يليق، ولا بد أن نصبح على القمة، ولكن تجمد رصيدنا عن 7 نقاط".

ووجه محمد عادل فتحي رسالة إلى الأهلي حيث قال: "أناشده للخروج من المأزق، وعلى اتحاد الكرة تحديد موعد لقاء الأهلي والزمالك، بالاتفاق مع الطرفين، وبذلك تنتهي الأزمة بعد الاتفاق مع الناديين".

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الخامسة من منافسات البطولة.