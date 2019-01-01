قبل نصف ساعة من المباراة - الأمطار تمنع حافلة المقاصة عن الوصول للملعب

المباراة مقامة على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس، لكن يبدو أنها لن تقام في موعدها

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

تسبب الزحام المروري بسبب الأمطار في القاهرة في تأخر وصول حافلة مصر المقاصة إلى ملعب بتروسبورت، لمواجهة وادي دجلة.

اللقاء من المقرر أن يقام عقب نصف ساعة من الآن، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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وتهطل الأمطار بغزارة حاليًا على شوارع القاهرة، مما تسبب في حالة من الخناق المروري في عدة شوارع حيوية.

وكتب أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني للمقاصة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حافلة الفريق معلقة في الزحام، بسبب الأمطار منذ أكثر من ساعة ونصف، بسبب الأمطار، للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة!!".

حافلة الفريق معلقة في الزحام بسبب الأمطار منذ اكثر من ساعه ونصف بسبب الأمطار..للأسف لا نستطيع الوصول لملعب المباراة!! @MakkasaSc — Mido (@midoahm) October 22, 2019

واضطر مسؤولو النادي الفيومي لنقل اللاعبين إلى الملعب عبر ميكروباصات، وترك حافلة الفريق من طرق أخرى بدلًا من الشوارع الرئيسة.

وقررت لجنة المسابقات تأخير انطلاق المباراة لمدة 20 دقيقة، بعدما نجح المقاصة في الوصول للملعب قبل قليل.

كتيبة ميدو تحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، بينما يأتي دجلة في المركز الـ17 وقبل الأخير بنقطتين فقط.