المقاصة بعد التعاقد مع ميدو: نتطلع للمشاركة بكأس العالم للأندية

هل يحقق ميدو البطولات مع المقاصة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، على أن أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لفريقه، يتمتع بالفكر الاحترافي.

عبد السلام قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "التعاقد مع ميدو سوف يكون بمثابة نقلة كبيرة في مشوار مصر للمقاصة، بسبب الفكر الاحترافي الذى يتمتع به ميدو، والذى سوف يكون له تأثيرًا إيجابيًا على الفريق".

رئيس المقاصة تابع: "ميدو من المدربين الذين يتمتعون بالطموح والحماس والروح القتالية، وهو الأمر الذي سيجعل للمقاصة شكلا مغايرا خلال المرحلة المقبلة".

محمد عبد السلام واصل: "هدفنا مع ميدو الفترة المقبلة، هو التتويج بالبطولات والألقاب المحلية والإفريقية، ونسعى للوصول إلى العالمية، والمشاركة بكأس العالم للأندية".

برشا برشا يا مدلل ♫♫



بالتأكيد المصريين سيشجعون المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم من أجل الثنائي @FerjaniSassi وعلي معلول ♥🌟 pic.twitter.com/stj3uOICUZ — جول مصر (@goaleg) June 10, 2019

وأردف: "الإدارة سوف توفر كافة مقومات وسبل النجاح للجهاز الفنى الجديد بقيادة ميدو، من أجل المنافسة على البطولات والتتويج بها".

واختتم عبد السلام تصريحاته قائلًا: "لم نوقع عقودًا مع أحمد حسام ميدو، والتعاقد جاء بكلمة شرف، مثلما حدث مع المدربين السابقين مثل طارق يحيى وإيهاب جلال".

تابع المزيد من أخبار الدوري المصري

نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام، أعلن عن تعاقده مع أحمد حسام ميدو، ليقود الفريق بداية من الموسم الجديد، خلفًا للمستقيل طلعت يوسف.