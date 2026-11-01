"المقارنة مع أوليسي لا تساعد" .. حرب تصريحات بين بالاك وإيبرل بسبب نجم بايرن ميونخ

وقال إيبرل بعد تعادل بايرن ميونخ 2-2 مع بوروسيا دورتموند مساء يوم السبت: "لا أعرف ما إذا كان قال ذلك بصفته محللاً في DAZN أم بصفته مستشار اللاعب". وكان يشير إلى الدور المزدوج الذي يؤديه بالاك وتصريحاته التي تصدّرت العناوين بشأن انتقادات مسؤولي بايرن لكارل.

ويمثّل قائد منتخب ألمانيا السابق موهبة بايرن الشابة عبر وكالته Lucky 13. كما يعمل محللاً لدى خدمة البث DAZN، حيث دافع عن كارل في مواجهة الانتقادات التي وجّهها الرئيس الفخري لبايرن أولي هونيس.

وشدّد بالاك قائلاً: "لينارت يبلغ 18 عاماً. أين كنتم أنتم في الثامنة عشرة؟ فكما أنه يجرّب أشياء داخل الملعب، فإنه يفعل ذلك خارجه أيضاً".

وأضاف: "وسائل التواصل الاجتماعي عامل كبير اليوم، وليس فقط بالنسبة للجيل الأصغر سناً. كل شخص حرّ في تقديم نفسه كما يشاء. وبالطبع لا يصيب المرء في كل شيء حين يفعل ذلك. ولسوء الحظ، لا بد أن يصدر الناس أحكامهم".

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على ماذا انتقد أولي هونيس لينارت كارل؟

بدت تصريحات بالاك وكأنها تعريض بهونيس، الذي انتقد كارل مجدداً في الآونة الأخيرة بسبب صورته العامة المبالغ فيها أحياناً. وقال هونيس في مقابلة مع Welt am Sonntag: "اللاعبون الشباب يحتاجون إلى التواضع والضغط. المقارنات مع أوليسي لا تفيده بالتأكيد؛ فلا يزالان بعيدين كل البعد عن بعضهما. على سبيل المثال، لا أعرف ما إذا كان من مصلحة لينارت كارل أن يضع الناس أذرعهم حول كتفيه دائماً".

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وبحسب تقرير لصحيفة Bild، يُقال إن عدداً من مسؤولي بايرن منزعجون من "أسلوب حياة الأضواء" الذي يتبعه كارل، على حد تعبير الصحيفة، ويريدون من اللاعب البالغ 18 عاماً أن يكون أكثر تواضعاً. كما عانى كارل في تقديم أداء مقنع داخل الملعب في الأسابيع الأولى من هذا الموسم ومرّ بتراجع طفيف.

كما اعترض بالاك على انتقاد إيبرل العلني لمستوى كارل، إذ قال اللاعب البالغ 50 عاماً: "إن قيام ماكس إيبرل الآن بالحديث عن أن لينارت مرّ بتراجع في المستوى، مزيّناً ذلك بالأخطاء، في حين أن أداءه يتحسن بوضوح من جديد، أمر يصعب فهمه من حيث التوقيت، ويستحق على أقل تقدير أن يوضع موضع تساؤل من حيث المضمون".

إيبرل يردّ على بالاك: "أجد صعوبة عندما..."

وفي حديثه إلى Sky بعد المباراة الكبيرة أمام بوروسيا دورتموند، ردّ إيبرل مباشرة على انتقادات بالاك، حيث شدّد المدير الرياضي لبايرن قائلاً: "بصراحة، أجد صعوبة عندما يُدار خلاف عبر وسائل الإعلام".

وأضاف: "كنا نعلم أنه قد يحدث تراجع في تطوره في وقت ما. وهذا كل ما قلناه. يمكنكم أن تروا أن الأمور تتحسن من جديد وأنه على الطريق الصحيح. أنا معجب بكيفية تجاوز هذا الشاب للأمر. هذا ما قلته باسم بايرن ميونخ".

ثم أضاف إيبرل موجّهاً كلامه إلى بالاك: "لذا لم أفهم تماماً ما قاله بصفته مستشاراً أم محللاً".

وأمام بوروسيا دورتموند، دخل كارل قبيل نهاية المباراة وكاد يمنح بطل الدوري القياسي الفوز، لكن تسديدته الرائعة ارتطمت بالعارضة.

ويملك الدولي الألماني صاحب الأربع مباريات دولية، والذي يُقال إن ثلاثة أندية إنجليزية كبرى استفسرت مؤخراً عن وضعه، هدفاً واحداً وتمريرتين حاسمتين في 12 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.