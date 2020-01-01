المفرج يتحدث عن أزمة الهلال في أبطال آسيا ويشكر المسحل والقاسم

الهلال يعاني من إصابات كورونا أثناء منافسات دوري أبطال آسيا

تحدث فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال، عن الأزمة التي تطل بظلالها على الزعيم خلال منافسات دوري أبطال آسيا في الوقت الحالي المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

الهلال يعاني بقوة في الوقت الحالي بسبب إصابات فيروس كورونا في صفوفه وصلت إلى 11 حالة، خلال المنافسات المقامة في البطولة الآسيوية.

وقال المفرج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "ياسر المسحل وقفة بجانب الهلال في الأزمة وأيضًا الأمين العام إبراهيم القاسم تستحق الشكر".

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وأضاف: "هذا الموقف ليس غريبًا على الثنائي، لدعم ممثلي السعودية في البطولة الآسيوية، ويجب أن نقدر ونشكرهم على موقفهم".

وتابع المفرج: "الفريق يمر بظروف صعبة للغاية، لكن سنستمر في التحدي، فنحن زعماء آسيا ونستطيع تخطي ذلك، والفريق لم يهتز مطلقًا".

وكان الاتحاد الآسيوي قد وافق على قيد ثنائي حراسة المرمى عبدالله البيشي وأحمد الجبيع، بعد تعرض الحارسين البديلين للهلال بالإصابة بفيروس كورونا.