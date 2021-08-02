المفاوضات انتهت .. ميسي يتفق مع إدارة برشلونة على عقده الجديد

العقد جاهز للتوقيع

حسمت إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا عقد ليونيل ميسي الجديد ليعود مرة أخرى لاعبًا لصفوف النادي الكتالوني.

عقد ميسي انتهى يوم 30 يونيو الماضي وأصبح البرغوث بلا فريق لأكثر من شهر حتى الآن.

ولم يبدي الهداف التاريخي لبرشلونة رغبته في الرحيل أو تواصل مع أي نادٍ آخر خلال الفترة الماضية، إذ يقضي حاليًا العطلة في مدينة أيبيزا الإسبانية رفقة مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز.

ما هي تفاصيل عقد ليونيل ميسي الجديد مع برشلونة؟

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإنّ ميسي اتفق مع برشلونة على توقيع عقد جديد ينتهي في صيف 2026 على أن يخفض راتبه بنسبة 50% وأنّ المفاوضات أُغلقت بالفعل بين الطرفين وتمت صياغة العقود.

وأوضحت الصحيفة أنّ ميسي سوف يوقع على عقده الجديد خلال أيام (بعد العودة من العطلة) إلا أنّ ما يؤجل الأمر هو محاولة جوان لابورتا لتقليص حجم الرواتب خلال الفترة الماضية ليتمكن من تسجيل البرغوث في قائمة الفريق بالدوري الإسباني.

وحتى الآن لم يتم حسم موقف منح سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا 40% من مستحقات رواتبهم التي تم خفضها خلال الفترة الماضية، إلا أنّ المشكلة صارت قريبة من الحل بحسب الصحيفة.

كما أنّ الإدارة تستعد للتخلص من ميراليم بيانيتش وصامويل أومتيتي ومارتين برايثوايت، وكذلك التخلي عن فيليبي كوتينيو أو أنطوان جريزمان خلال الأيام المقبلة وقبل انطلاق الدوري الإسباني.

هل يشارك ميسي في بطولة جوان جامبر ضد يوفنتوس بقيادة رونالدو؟

ولن يتمكن ميسي من اللعب ضد يوفنتوس يوم 8 أغسطس المقبل في بطولة جوان جامبر إن لم يوقع على عقده الجديد، لكن الإدارة تحاول حسم الأمر قبل ذلك التوقيت ليتمكن البولجا من المشاركة.

وينتظر الجمهور مشاهدة ميسي ضد كريستيانو رونالدو مرة أخرى بعد تفوق الأخير عليه في آخر مواجهة ببطولة دوري أبطال أوروبا في كامب نو والتي انتهت بثلاثية نظيفة سجل فيها صاروخ ماديرا هدفين.

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