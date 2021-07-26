المفاجآت السارة لا تنتهي .. الاتحاد يستعد لحسم 4 ملفات قبل انطلاق الموسم

الاتحاد أسعد جماهيره هذا الصيف

أسعد الاتحاد جماهيره هذا الصيف بالتعاقد مع إيجور كورونادو نجم الشارقة مقابل مبلغ ضخم قيل أنه 12 مليون يورو، ويبدو أن المفاجآت السارة لعشاق العميد لن تنتهي مع إدارة أنمار الحائلي.

المصادر الصحفية المتعددة أوضحت أن إدارة الاتحاد تُجهز لحسم 4 ملفات عالقة قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الـ11 من أغسطس القادم.

الاتحاد يُحدد الأولويات .. الكفاءة المالية أولًا

الملف الأول والأهم على طاولة العميد هو شهادة الكفاءة المالية، إذ تعمل الإدارة حاليًا وبكل جهدها على إكمال تسديد الديون للحصول على الشهادة التي تسمح للنادي بقيد لاعبيه الجدد في قائمة الموسم القادم.

الإدارة الاتحادية وحسب العديد من المصادر الصحفية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف من خلال إنهاء عدد من القضايا المالية مع أطراف عديدة، وكذلك دفع رواتب اللاعبين والموظفين والعاملين في النادي، ومن المتوقع أن يُعلن الاتحاد تسديد كافة ديونه والحصول على شهادة الكفاءة المالية خلال الأيام القليلة القادمة.

ما هي الملفات الثلاثة الأخرى التي تعمل عليها إدارة الاتحاد؟

الملف الثاني هو تجديد عقد الظهير الأيمن سعود عبد الحميد المطلوب في عدة أندية أبرزها النصر والشباب، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم القادم ويرغب العميد في تجديده لتفادي أي أزمات مستقبلية.

الصحفي ماجد هود أوضح أن تجديد عقد صاحب الـ21 عامًا من أهم أولويات الإدارة وأن العمل جارٍ عليه، وكانت عدة مصادر قد أكدت توصل الطرفين لاتفاق وأن الإعلان الرسمي عن التجديد سيكون عقب عودة اللاعب من اليابان حيث يُشارك حاليًا مع المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2020.

الملف الثالث هو تمديد عقد حارس المرمى مارسيلو جروهي من خلال البند الموجود في عقده ويسمح بذلك، وقد اتخذت الإدارة الاتحادية هذا القرار بعد المستوى المذهل للاعب البرازيلي مع الفريق خلال الموسم الماضي، وقد أكد الصحفي هتان النجار أن تفعيل تمديد العقد صار واقعًا وأن الإعلان الرسمي عنه بات قريبًا.

الملف الرابع والأخير هو التعاقد مع مهاجم جديد ليخلف الصربي ألكسندر بريجوفيتش الذي يستعد لفسخ عقده بعدما توصل لاتفاق مع النادي حول ذلك.

المصادر تؤكد أن الإدارة حددت بالفعل عددًا من المهاجمين للتفاوض مع أحدهم حال الانتهاء من ملف الكفاءة المالية، خاصة مع إصرار المدرب فابيو كاريلي على جلب مهاجم جديد.

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