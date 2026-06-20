المغرب ضد هايتي: نظرة مسبقة على مباراة كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 3 مرسيدس بنز

ستنطلق مباراة المغرب ضد هايتي في 24 يونيو 2026 الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و22:00 بتوقيت غرينتش.

نظرة عامة على المباراة

يمكن للمغرب أن يحسم تأهله حتى في حالة الهزيمة في هذه المباراة، شريطة أن تفوز البرازيل على اسكتلندا في المباراة الأخرى من الجولة الثالثة. وقد بدا المنتخب المغربي متماسكًا وإن لم يكن مبهراً، حيث تعادل مع البرازيل 1-1 ثم فاز بصعوبة على اسكتلندا 1-0 بفضل هدف مبكر سجله مهاجم إيندهوفن إسماعيل سايباري، الذي سجل أيضًا هدفًا في مرمى البرازيل. ستنتهي مغامرة هايتي بعد هذه المباراة، لكن يا لها من مغامرة تاريخية، فهي أول مشاركة لها في البطولة منذ عام 1974. ولا يتفوق على هايتي في تصنيف الفيفا سوى نيوزيلندا، التي تحتل مرتبة أقل من المرتبة 83 التي تحتلها هايتي. وقد قدم الفريق أداءً رائعاً على المسرح الكبير، وهو ما شكل دفعة معنوية كانت في أمس الحاجة إليها لهذه الأمة التي تعاني من الاضطرابات.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في المنتخب المغربي

يدخل المغرب البطولة تحت القيادة التكتيكية الجديدة لمحمد أوهبي، الذي تم ترقيته سريعًا إلى منصب مدرب المنتخب الأول عقب نجاحه المذهل في قيادة منتخب تحت 20 عامًا للفوز بلقب بطولة العالم عام 2025. لا يواجه أوهبي أي مخاوف كبيرة بشأن الإصابات بعد الفوز الناجح 2-1 في المباراة التحضيرية أمام كوسوفو، مما يسمح له بإشراك تشكيلة أساسية من اللاعبين ذوي الخبرة والمتناغمين للغاية، مبنية على أسس مألوفة.

أما القصة الأبرز في اختيار تشكيلة الفريق فهي ضم اللاعبين المراهقين من تحت 20 عامًا الذين دربهم أوهبي، وهما عثمان معمة وياسر زابيري، على الرغم من أنه من المتوقع أن يقدم كلاهما طاقة ديناميكية من على مقاعد البدلاء. ويظل الظهير الأيمن العالمي لباريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، الركيزة الهيكلية التي لا جدال فيها للفريق، حيث يعتمد عليه بشدة لتثبيت الكتلة الدفاعية مع قيادة الهجمات الجانبية للمغرب.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب هايتي

أبرز لاعبي هايتي هم جوني بلاسيد، الداعم الدفاعي المخضرم؛ وجان-ريكنر بيلغارد، محرك خط الوسط الذي كان أحد أبرز اللاعبين القلائل في فريق وولفز الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ونجم سندرلاند ويلسون إيسيدور، الذي يمثل التهديد الهجومي الرئيسي للفريق بفضل سرعته وحركته ومهاراته الفنية. كما يجب الانتباه إلى الجناح روبن بروفيدنس البالغ من العمر 24 عامًا والمولود في فرنسا، وهو لاعب يتمتع بالبراعة والمهارة في المواجهات الفردية، وقد نشأ في صفوف باريس سان جيرمان وروما قبل أن يستقر في هولندا. منذ توليه المنصب في يونيو 2024، أشرف مدرب هايتي سيباستيان ميني على نهضة كروية ملحوظة. لم تطأ قدم ميني أبدًا أرض البلاد بسبب الاضطرابات السياسية العميقة، لكنه تمكن من غرس مشاعر الوحدة والثقة والانضباط في صفوف فريقه.

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التشكيلة المتوقعة للمغرب

بونو؛ حكيمي، ديوب، رياض، مازراوي؛ بوادي، العيناوي؛ دياز، أوناهي، الخانوس؛ سايباري.

التشكيلة المتوقعة لهايتي

بلاسيد؛ أركوس، دوفيرن، آدي، ديلكروي، إكسبيرينس؛ كازيمير، جاك، بيلغارد، بروفيدنس؛ بييرو.

تشكيلة المغرب المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال)، منير محمدي (ر.س. بركان)، أحمد تاغناوتي (القوات المسلحة الملكية)

المدافعون: نوسير مزراوي (مانشستر يونايتد)، أنس صلاح الدين (بي إس في أيندهوفن)، يوسف بلماري (الأهلي)، شادي رياض (كريستال بالاس)، عيسى ديوب (وست هام يونايتد)، ريدوان هلال (كي في ميكلين)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، زكريا الواحدي (جينك)، مروان سعدان (الفاتح)

لاعبو خط الوسط: سمير المرابط (ستراسبورغ)، أيوب بوعادي (ليل)، نيل العيناوي (روما)، سفيان أمرابط (ريال بيتيس)، عز الدين أوناهي (جيرونا)، بلال الخانوس (شتوتغارت)، إسماعيل صيباري (بي إس في أيندهوفن)

المهاجمون: شمس الدين تالبي (سندرلاند)، سفيان رحيمي (العين)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس)، إبراهيم دياز (ريال مدريد)، ياسين جيسيم (ستراسبورغ)، أيوب أمايموني-إشغويابي (اينتراخت فرانكفورت)، أمين سباي (أنجيه)

اللاعبون المستبعدون: نايف أغورد (مرسيليا)، عبد الصمد عز الزولي (ريال بيتيس).

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تشكيلة هايتي المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: جوني بلاسيد (باستيا)، ألكسندر بيير (سوشو)، جوسو دوفيرجيه (إف سي كوزموس كوبلنز).

المدافعون: كارلينز أركوس (أنجيه)، ويلغينس باوغوين (زولتي واريجم)، ديوك لاكروا (كولورادو سبرينغز)، مارتن إكسبيرينس (نانسي)، جان-كيفين دوفيرن (كا-أ-جنت)، ريكاردو آدي (إل-دي-يو كيتو)، هانيس ديلكروي (لوغانو)، كيتو ثيرمونسي (يونغ بويز برن).

لاعبو الوسط: ليفرتون بيير (فيزيلا)، كارل-فريد سانت (إل باسو لوكوموتيف)، جان-جاك دانلي (فيلادلفيا يونيون)، جان-ريكنر بيلغارد (وولفز)، بيير وودنسكي (فيوليت)، دومينيك سيمون (تاتران بريسوف).

المهاجمون: لويسيوس ديدسون (دالاس)، روبن بروفيدنس (ألمير سيتي)، جوسوي كازيمير (أوكسير)، ديريك إتيان (تورونتو)، ويلسون إيزيدور (سندرلاند)، دوكنز نازون (الاستقلال)، فرانتزدي بييرو (كايكور ريزسبور)، ياسين فورتشن (فيزيلا)، ليني جوزيف (فيرينكفاروس).

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أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب المغرب المدرب محمد وايهبي. لا توجد حتى الآن أي إصابات أو حالات إيقاف مؤكدة لهذه المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود منتخب هايتي المدرب سيباستيان ميني. وكما هو الحال مع المغرب، لم يتم تأكيد أي تفاصيل بشأن الإصابات أو حالات الإيقاف، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة بعد. وستتبع التحديثات فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

النتائج

يصل المنتخب المغربي إلى أتلانتا بسجل قوي في الآونة الأخيرة: ثلاث انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات، دون أي هزيمة. وكانت آخر نتيجة حققها المنتخب التعادل 1-1 مع البرازيل في مباراته الافتتاحية بكأس العالم يوم 13 يونيو، وهي نقطة تم تحقيقها بصعوبة بفضل صمود الدفاع. وقبل ذلك، تعادل المنتخب المغربي 1-1 مع النرويج في مباراة ودية، ثم حقق انتصارات بنتيجة 4-0 على مدغشقر، و5-0 على بوروندي، و2-1 على باراغواي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل المنتخب المغربي 14 هدفاً واستقبل هدفين فقط.

أما النتائج الخمس الأخيرة لهايتي فتروي قصة أكثر تبايناً. وكانت آخر مباراة لها هي الهزيمة 1-0 أمام اسكتلندا في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم يوم 14 يونيو. وقبل ذلك، خسرت 2-1 أمام بيرو في مباراة ودية قبل أن تهزم نيوزيلندا 4-0 — وهي النتيجة الأبرز لها في المباريات الخمس. ويكمل هذه السلسلة تعادل 1-1 مع أيسلندا وهزيمة 0-1 أمام تونس، ليحصل فريق ميني على فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر أي بيانات عن المواجهات المباشرة بين المغرب وهايتي في قاعدة البيانات الحالية. لم يتم توفير السجلات التاريخية الرسمية لهذه المواجهة، ولم يتم تسجيل أي لقاءات سابقة بين الفريقين هنا.

الترتيب

في المجموعة C، يحتل المغرب حالياً المركز الثاني وهايتي المركز الثالث بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.