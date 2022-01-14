المغرب 2×0 جزر القمر

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نهاية المباراة بفوز المغرب بهدفين نظيفين على جزر القمر والتأهل إلى دور الثمانية

90' أووووووووووووه زكريا كانت لديه فرصة لتسجيل الثالث ولكن الكرة تمر من أمامه ويتعثر في تسديدها

89' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تقنية الفيديو تراجع اللعبة وتقرر احتساب تسديدة زكريا أبو خلال هدفًا ثانيًا لمنتخب المغرب

88' هدف ملغي للمغرب بسبب وجود تسلل على أبو خلال

84' مستحيل! بن بوينا يتصدى لانفراد من يوسف النصيري

82' أووووووووووووه بن بوينا يواصل التألق ويتصدى لركلة جزاء سددها النصيري

80' ضررررررررربة جزاء للمنتخب المغربي، تحصل عليها زكريا أبو خلال بعد أن قام الحارس بعرقلته

77' غير معقول، غير معقول! رأسية خطبررررررة من بن خلال، قبل أن يتصدى بن بوينا للكرة على مرتين من على خط المرمى

76' ضربة حرة مباشرة للمغرب، يلعبها حكيمي بشكل رائع ولكن بن بوينا يواصل أدائه الرائع

73' أووووووووووووه خطيرررررة للمغرب، عرررررضية من حكيمي، النصيري يسدد الكرة ولكن حارس جزر القمر يواصل التألق ويتصدى للكرة

71' أوووووووووه خطيررررة للمغرب، تمريرة من بوفال إلى سليم أمال الله على حدود منطقة الجزاء، تسديدة قووووووووية ولكن الكرة تمر بجوار القائم

67' تسديدة قوووية من حكيمي، ترتطم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

64' ثلاثة تبديلات للمغرب بدخول فيصل فجر، يوسف النصيري، زكريا أبو خلال وخروج تيسودالي، الكعبي ولوزا

58' أيوب الكعبي يواصل إهدار الفرص، عرررضية من الجهة اليمنى، ورأسية ولكن الكرة تمر بجوار القائم

56' أووووووووووه تصدي مذهل لحارس جزر القمر، عرررضية من بوفال، الكعبي يلعبها في المرمى ولكن حارس جزر القمر يخُرج الكرة بقدمه من على خط المرمى

51' ضربة حرة مباشرة للمغرب من أمام منطقة الجزاء، بوفال يسدد الكرة ولكنها ترتطم بوجه نجيم عبدو لاعب جزر القمر

50' ضغط قوي من المغرب في بداية الشوط الثاني لتسجيل الهدف الثاني

47' تمرريرة طولية بإتجاه الكعبي، الدفاع يشتت الكرة وتصل إلى تيسودالي الذي كانت لديه فرصة لتمرير الكرة للكعبي لينفرد بالمرمى ولكن يمرر بشكل سئ ومدافع جزر القمر يقطع الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف نظيف

45' منتخب المغرب يواصل إهدار الفرص السهلة! تيسودالي يتردد في التسديد في المرمى أو التمرير للكعبي، لتخرج تسديدته بشكل سئ ويهدر فرصة شبه محققة لتسجيل الهدف الثاني

42' بطاقة صفراء لأشرف حكيمي بعد تدخل قوي على لاعب جزر القمر

40' بطاقة صفراء لصاحب الهدف سليم أمال الله بعد تدخل قوي على يوسف مشنجاما

38' أوووووووه ماذا أهدرت يا أيوب؟ الكعبي يهدر انفراد صريح بالمرمى وفرصة توسيع الفارق، بعد تدخل رائع من اللاعب محمد يوسف الذي شتت الكرة لضربة ركنية

36' أووووووووووووه الثاني كان قريبًا للمغرب! رررركنية لأسود الأطلس، رومان سايس ورأسية قووووووية ولكنها تصطدم بالعارضة

30' عررررضية من ماسينا، ولكن حارس جرز القمر يمسك الكرة على مرتين

24' مرتدة للمنتخب المغربي، الكرة تصل إلى بوفال على الجهة اليسرى، سفيان ينطلق ويسدد ولكن كرته تمر بجوار القائم

24' منتخب جزر القمر يواصل الاعتماد على الكرات العرضية من الجهة اليمنى ولكن بونو يقظ حتى الآن

18' بطاقة صفراء للاعب جزر القمر يوسف منشجاما بسبب تدخل قوي على لاعب المغرب

15' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سليم أمال الله يحرز الهدف الأول للمنتخب المغربي، عرررضية من حكيمي، تيسودالي يسيطر على الكرة ويسدد لكن الحارس يتصدى، ترتد للكعبي الذي يسدد ولكن الدفاع يعترضها، قبل أن ينطلق سليم أمال الله بالكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها قوووووية في المرمى

6' ضربة ركنية للمغرب، ولكن حارس جزر القمر يخرج من مرماه ويشتت الكرة بشكل رائع

3' ضربة حرة غير مباشرة لجزر القمر، الكرة تُلعب، ولكنها من فوق رأس زميله، وتخرج لضربة مرمى للمغرب

انطلاق المباراة

تشكيل المغرب:

قرر المدرب وحيد حليلوزيتش الاعتماد على طريقة لعب 4-3-3، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

ياسين بونو

آدم ماسينا - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

سليم أمال الله - سفيان إمرابط - عمران لوزا

سفيان بوفال - أيوب الكعبي - طارق تيسودالي

تشكيل جزر القمر:

قرر أمير عبدو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-5-1

سالم بن بوينا

كاسم مداهوما - محمد يوسف - نجيم عبدو - رافيدين عبدلله - بنجالود يوسف

فايز سيلماني - سعيد باكاري - يوسف مشنجاما

فؤاد باشيرو - ألفاردو بن نابوهان

في المقابل، تعرض منتخب جزر القمر للخسارة في الجولة الأولى امام الجابون بهدف نظيف، ويجب عليه تحقيق الفوز أو تجنب الخسارة على أقل تقدير، إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في التأهل للجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

نجح المنتخب المغربي في الجولة الأولى بتحقيق فوز صعب على غانا بهدف بوفال في الدقائق الأخيرة، ويسعى لتكرار فوزه من أجل حسم تأهله إلى ثمن النهائي، ليكون ثاني الصاعدين رسميًا لهذا الدور بعد الكاميرون.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة المغرب ضد جزر القمر، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا 2021والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على ملعب أحمدو أهيدجو.