مشاركة تابع GOAL على جوجل

احتدم الصراع على استضافة نهائي كأس العالم 2030 عقب تصريحات قوية من قيادة كرة القدم الإسبانية. وفي حين ستقام البطولة عبر أكثر من قارة، لا يزال موقع المباراة النهائية نقطة خلاف كبرى بين الدول المستضيفة.

إعلان

لوزان يرسم خطًا أحمر

أطلق رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تصريحًا حاسمًا بشأن ختام كأس العالم 2030. وخلال حديثه في منتدى اقتصادي بالعاصمة مدريد، أكد المسؤول التنفيذي الأول أن المباراة النهائية «يمكن أن تقام، ولن تقام إلا في إسبانيا». ويأتي هذا التصريح الجريء في وقت لا يزال فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس خياراته بشأن ختام البطولة، إذ تتشارك إسبانيا والبرتغال والمغرب الاستضافة الرئيسية للنسخة المئوية.

وكان لوزان واضحًا بشأن الترتيب الجغرافي للبطولة خلال كلمته يوم الثلاثاء، إذ قال رئيس الاتحاد: «هذه كأس عالم تنتمي إلى القارة الأوروبية، وبالتالي إلى إسبانيا والبرتغال».

البرتغال خارج السباق

تمثل سعة الملاعب إحدى العقبات الكبرى أمام استضافة النهائي، وهو عامل يقول لوزان إنه أقصى بالفعل أحد الشركاء الثلاثة الرئيسيين. فبحسب رئيس الاتحاد الإسباني، لم تعد البرتغال مطروحة لاستضافة المباراة النهائية.

وتشمل شروط استضافة نهائي كأس العالم وجود ملعب يتسع لما لا يقل عن 80 ألف متفرج. وأوضح لوزان خلال عرضه: «من الواضح أن البرتغال تخلت عن استضافة النهائي، لأنه لا يوجد في البلاد ملعب بسعة 80 ألف متفرج».

إعلان إعلان

التهديد المغربي

وبينما تبقى إسبانيا واثقة، يقدم المغرب نفسه منافسًا ثقيلًا من خلال مشروع ملعب الحسن الثاني. ومن المقرر أن يتسع الملعب المقترح لعدد هائل يبلغ 115 ألف متفرج، ما سيجعله واحدًا من أكبر الملاعب الرياضية في العالم. ورغم ذلك، يصر لوزان على ضرورة حسم القرار داخليًا لصالح إسبانيا دون مزيد من التأخير، تفاديًا لاستمرار التكهنات.

مواضيع ذات صلة

وفي حديثه عن حتمية القرار، قال لوزان: «لذلك، لا يمكن أن يكون إلا في إسبانيا، وسيكون في إسبانيا. ما علينا أن نحاول فعله، كما قلت بالفعل لمسؤولي فيفا، هو حسم هذا الأمر داخليًا في أقرب وقت ممكن». وكانت وثائق الترشح الأولية لعام 2024 قد أدرجت ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بريال مدريد وملعب كامب نو الخاص ببرشلونة كملعبين إسبانيين محتملين، إلى جانب خيار مغربي واحد.

ضغوط سياسية وجداول زمنية مستقبلية

تجاوز الجدل عالم الرياضة، إذ بات سياسيون إسبان يدلون بدلوهم بشأن ضرورة استضافة النهائي. فقد رأى ألبرتو نونيز فيخو، زعيم حزب المعارضة في إسبانيا، مؤخرًا أنه يتعين على البلاد الانسحاب من الاستضافة المشتركة للبطولة إذا لم يقع عليها الاختيار لاحتضان المباراة النهائية.

إعلان

واعترف لوزان بأنه كان يتمنى لو حُسم الأمر في وقت أبكر، تجنبًا للضجة السياسية والإعلامية الحالية المحيطة بالملف. وأضاف خلال حديثه في مدريد: «أعتقد أنه كان من الجيد جدًا لو حُسمت هذه المسألة في حينها».

وتابع: «لأنه، وفق الوضع الراهن، يبدو أن الأمر لن يُحسم قبل عام 2028».