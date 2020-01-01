تصفيات كأس أمم افريقيا

المغرب تقترب من التأهل لنهائيات إفريقيا 2021 بثنائية في إفريقيا الوسطى

كتبت | زهيرة عادل
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حكيم زياش - المغرب
أسود الأطلس يتصدرون مجموعتهم بعشر نقاط

اقترب المنتخب المغربي من حجز مقعده في نهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بعد التغلب على جمهورية إفريقيا الوسطى، بثنائية نظيفة، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

هدف المباراة الأول سجله النجم حكيم زياش بطريقة رائعة قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، من تسديدة من ركلة حرة من وسط الملعب.

وأضاف يوسف النصيري الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعدما انطلق زياش من الجهة اليمنى ثم مرر كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلى القادم من الخلف النصيري، ليضعها بسهولة في الشباك.

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    الفوز رفع رصيد المغرب إلى النقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بفارق خمس نقاط عن موريتانيا صاحبة الوصافة، ثم تحل بوروندي ثالثة بأربع نقاط، وأخيرًا إفريقيا الوسطى بثلاث نقاط.

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    يذكر أنه حتى الآن تأهل منتخبا الجزائر والسنغال فقط إلى النهائيات، بجانب الكاميرون كونها المستضيفة للبطولة.

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