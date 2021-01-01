المغربي يوسف العربي يعادل رقم ميسي وليفاندوفسكي

يوسف العربي يصبح رابع لاعب يحقق هذا الرقم

نجح المغربي يوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، في معادلة رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وليفاندوفسكي وأريين روبين نجمي بايرن ميونخ الألماني، بعدما سجل هدفًا في مرمى آرسنال الإنجليزي.

يوسف العربي قاد أولمبياكوس لتحقيق الفوز على آرسنال بهدف دون رد، في إياب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد.

وأصبح يوسف العربي هو رابع لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية أمام آرسنال، بعد ميسي وليفانوفسكي وروبين، وذلك في البطولات الأوروبية الكبرى، سواء دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي.

هدف يوسف العربي الوحيد جاء بالدقيقة 51 من زمن المباراة، بعد تمريرة من جيورجوس ماسوراس، ليسددها اللاعب المغربي بقدمه اليمنى في المرمى.

وودع أولمبياكوس بطولة الدوري الأوروبي بالرغم من الفوز على آرسنال، حيث انتهت مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفريق الإنجليزي، ليحسم بطاقة الصعود إلى ربع النهائي.

وسبق ليوسف العربي وسجل في مرمى آرسنال في إياب دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي، في فبراير 2020، باللقاء الذي أقيم في لندن، وانتهى لصالح أولمبياكوس بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويقدم العربي مستويات مميزة للغاية رفقة نادي أولمبياكوس، حيث استطاع أن يسجل 19 هدفًا في 23 مباراة بالدوري اليوناني، حيث استطاع أن يسجل 23 هدفًا هذا الموسم في جميع البطولات.

وانضم العربي لقائمة المنتخب المغربي، الذي يستعد لمواجهتي موريتانيا وبوروندي، يومي 26 و 30 مارس، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.