المعيوف: نحتاج لتكاتف كافة الهلاليين حاليًا وجاهز متى ما احتاجني الفريق

الزعيم يستعد للقاء الرائد دون لاعبيه الدوليين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال السعودي، أن فريقه رغم غياب اللاعبين الدوليين، للمشاركة مع منتخب السعودية في كأس آسيا 2019 إلا أنه قادر على مواصلة الانتصارات، مطالبًا الجماهير بالتكاتف ودعم الفريق.

ويستعد الموج الأزرق لمواجهة الرائد بعد غدٍ الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة الـ16 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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المعيوف قال، خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء الرائد: "مستعدون لخوض المباراة وتحقيق النقاط الثلاث رغم غياب الدوليين، وعلينا أن نتكاتف خلال هذه الفترة كهلاليين، لمواصلة الانتصارات والاستمرار في الصدارة".

وأضاف: "أنا جاهز متى ما احتاجني الفريق، وعلى أتم استعداد لمساعدة زملائي لتحقيق الفوز".

حارس الزعيم اختتم: "نحتاج لدعم جماهيري كبير خلال هذه الفترة، حضورهم مطلب في كل مباراة نخوضها، فهم عودونا دائمًا على التواجد".

الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي الرائد في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.