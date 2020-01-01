المعيوف: مشاركتي بيد الطبيب وسنسعد الجماهير بكأس الملك

المعيوف يتحدث عن موقفه من المشاركة بديربي الرياض.

أكد عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال، على أن الفوز في مباراة الدوري على النصر، سيمنح فريقه دفعة معنوية جيدة، قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال سيواجه النصر بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض.

وفاة مارادونا | إنشاء مطعم وإقالتين .. تاريخ دييجو بالإمارات

المزيد من الفرق

المعيوف قال خلال تصريحات لإذاعة "يو إف إم" السعودية: "البطولة غالية علينا، كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، وإن شاء الله تعطينا دافع لباقي بطولات الموسم، ونحقق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

حارس الهلال تابع: "الفوز في مباراة النصر الماضية يمنحنا دافع إيجابي لمواصلة مسيرة الانتصارات، إن شاء الله سنسعد الجمهور بهذا الكأس".

وعن مشاركته في المباراة، قال المعيوف: "مشاركتي بيد الطبيب، وإذا كان هناك فرصة للتواجد لن أتأخر، سواء متواجدًا أساسيًا أو على مقاعد البدلاء، وأتمنى التوفيق للحارس الأساسي في المباراة".

واختتم المعيوف تصريحاته، موجهًا رسالة إلى جماهير الهلال، حيث قال: "سنسعد الجماهير بالبطولة وسنواصل سلسلة الانتصارات في القادم إن شاء الله".