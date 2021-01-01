المعيوف: تعادل الفيصلي؟ .. التغييرات تفرق وهذا سبب واقعة الشهراني

الهلال فرط في الفوز أمام الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

أوضح عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال، أسباب التعادل أمام الفيصلي في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والعودة للتعثر.

الهلال تعادل مع الفيصلي بهدف لكل فريق، لكنه أصبح بطلًا للشتاء، حيث يتصدر البطولة برصيد 30 نقطة من 15 مباراة حيث يرغب الزعيم في الحفاظ على اللقب.

وقال المعيوف في تصريحات تلفزيوينة عقب اللقاء: "هناك تغييرات في عناصر أساسية، بالتأكيد تفرق، ولكن لا أضع اللوم على أحد إطلاقًا".

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وأضاف حارس مرمى الهلال: "لم نستغل الفرص ونسجل أهداف، من الطبيعي أن نستقبل، المدير الفني له اختياراته في كل مباراة، لا أعرف ما الذي يجري بالتأكيد للمدرب سياسة لا تخرج للإعلام".

وتابع المعيوف: "هذه هي كرة القدم النقطة أفضل من لا شيء كنا نتمنى أن نكون بشكل أفضل، ليس هناك أي خلافات مع ياسر الشهراني فهي عصبية ملعب فقط وخارجه لا يوجد أزمة".

الهلال تعثر كثيرًا خلال المباريات الأخيرة، هذه التعثرات جعلت الجماهير الهلالية تقلق بشأن اقتراب المنافسين للزعيم في صدارة الدوري السعودي.