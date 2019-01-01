المعز علي: هدفنا صدارة المجموعة - وسنبدأ التفكير في لقاء السعودية

المعز علي سجل في مباراة كوريا الشمالية 4 أهداف "سوبر هاتريك"

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المعز علي، مهاجم المنتخب القطري، على أن منتخب بلاده كان يحتاج لتحقيق انتصار بأهداف أكثر على كوريا الشمالية، من أجل تصدر المجموعة بكأس آسيا.

منتخب قطر فاز على كوريا الشمالية، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بكأس أمم آسيا المقامة في الإمارات.

مهاجم منتخب قطر قال عقب المباراة: "كنا نحتاج أهداف أكثر لتصدر المجموعة، لم يقصر أحد، استغلينا الهجمات مع بداية المباراة، واتفقنا أنه لازم نحرز أكثر".

⚡️ “كأس أسيا 2019.. العنابي القطري يكتسح كوريا الشمالية بسداسية ويتأهل للدور الثاني”https://t.co/ttNBRpDTkn — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

اللاعب الذي أحرز أربعة أهداف "سوبر هاتريك" تابع: "القادم افضل، فرحنا بهذا الإنجاز وأشكر اللاعبين لأنهم ساعدوني كثير، الحمد لله".

وعن مواجهة السعودية قال: "علينا نستأنس وبداية من غدٍ الأثنين سنفكر في مواجهة السعودية، وهدفنا تقديم مباراة جيدة وطيبة".

ويواجه المنتخب القطري نظيره السعودي، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا، وذلك للمنافسة على صدارة المجموعة الخامسة.