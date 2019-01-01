المعز علي: من حق قطر أن تحتفل لأربع سنوات مقبلة ولن نقف عند هذا الحد

هداف كأس آسيا 2019 يتحدث عن طموحاته في الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المعز علي؛ نجم منتخب قطر، أن طموح فريقه أصبح عالٍ للغاية بعد الحصول على كأس آسيا الإمارات 2019، متمنيًا التتويج بكأس الخليج المقبل.

الأدعم حقق إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بطلًا لآسيا لأول مرة في تاريخه بعد التغلب على المنتخب الياباني بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وقال المعز، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "أبارك لجاسم بن حمد وتميم بن حمد، اليوم نحتفل بعد 40 سنة ومن حقنا أن نحتفل لأربع سنوات مقبلة، ونتمنى ألا نقف عند هذا الشيء، والقادم أفضل".

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نجم العنابي كذلك حقق رقمًا شخصيًا في البطولة، بعدما كسر الرقم القياسي للأسطورة الإيراني علي دائي، الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة عام 1996، حيث سجل المعز تسعة أهداف.

حول ذلك أضاف هداف كأس آسيا 2019: "لم أتوقع تحطيم الرقم القياسي، كنت متوقعًا أربعة أهداف، لكن بعد مواجهة كوريا فتحت الشهية عندي بعد تسجيل خمسة أهداف في أول مباراتين، أدركت وقتها أنني على موعد مع تحقيق رقم قياسي، وزملائي شجعوني على ذلك، هم لم يقصروا في أي شيء، قدموا كل ما عندهم للمنتخب".

واختتم: "طموحنا لم يقف عند هذا الحد، لدينا بطولة كوبا أمريكا في الفترة المقبلة، صحيح أن جمهورنا لا يطالبنا بنتائج، لكن نتمنى أن نظهر بصورة حسنة، ولدينا كأس الخليج كذلك، نتمنى الحصول عليه".

يذكر أن مجموعة قطر في بطولة كوبا أمريكا التي تضم منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وأوروجواي.

اتحاد أمريكا الجنوبية كان قد وجه الدعوة لمنتخب الإمارات للمشاركة في النسخة 68 من كوبا أمريكا، ليستعد من خلالها لكأس العالم قطر 2022.