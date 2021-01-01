المعز علي : بالغنا في احترام الأهلي وأعطيناه أكبر من حجمه

الدحيل يودع مونديال الأندية مبكرًا

يؤمن المعز علي قائد فريق الدحيل القطري، أنهم قاموا باحترام الأهلي أكثر من اللازم، في المواجهة التي جمعت بينهما في كأس العالم للأندية.

الدحيل ودع البطولة مبكرًا، حيث خسر بهدف دون رد، سجله جناح الأهلي حسين الشحات، ليحجز لفريقه بطاقة التأهل لنصف النهائي لمواجهة بايرن ميونخ.

الأهلي سيطر بشكل واضح على مجريات الشوط الأول، بينما تغيرت الأمور في الشوط الثاني بسيطرة نظيره القطري، لكن النتيجة لم تتغير.

المعز قال بعد الهزيمة:"احترمنا الأهلي أكثر من اللازم، وأعطيناهم أكثر من حجمهم، استغلوا الخطأ الذي قمنا به وسجلوا هدف الفوز".

وأضاف:"لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني بعدما أعطينا الأهلي حجمه الطبيعي، ولم تسنح لهم أي فرصة للتسجيل واكتفوا بالدفاع حتى صافرة النهاية".

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وتابع في تصريحاته لقناة الكأس:"الأهلي فريق عادي مع احترامي الكبير لهم، لذلك كان يجب علينا اللعب بشكل هجومي أكبر طوال المباراة، لأننا نلعب في بلدنا".

يذكر أن الدحيل سيلعب أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة المقامة في قطر.