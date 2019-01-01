المعز علي: اللعب أمام ميسي حلمًا وهدفنا الفوز على الأرجنتين
أكد المعز علي، مهاجم منتخب قطر، أنّ مواجهة ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين، كانت حلمًا بالنسبة له مؤكدًا رغبة العنابي الفوز على التانجو.
الأرجنتين تدخل مواجهة قطر بشعار لا بديل عن الفوز لأجل ضمان التواجد في ربع النهائي.
وقال المعز في تصريحات صحفية: "اللعب أمام ليونيل ميسي هو الحلم بالنسبة لي. إنّه أفضل لاعب في العالم".
وتابع: "سوف نحاول تقديم أفضل ما لدينا والاستفادة من التجربة والتمسك بكل فرصة لإظهار الوجه الحقيقي لمنتخب قطر".
واختتم: "انتظر مباراة الأرجنتين بشغف كبير ونتطلع لتقديم صورة مشرفة لبطل آسيا واستغلال فرصتنا للتأهل لربع النهائي".
أليسون يحافظ على شباكه نظيفة في آخر 6 مباريات مع ليفربول والمنتخب البرازيلي 🔴🇧🇷— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019
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توتنهام ☑️
بوليفيا ☑️
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بيرو ☑️
هل هو الحارس الأفضل في العالم حاليًا؟ pic.twitter.com/d0BGNJ75Zv