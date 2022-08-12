المطرودون السبعة من جنة باريس.. ثورة جالتييه في فريق العاصمة الفرنسية

لا تزال أصداء وصول المدرب كريستوف جالتييه إلى سدة تدريب باريس سان جيرمان واسعة وقوية، سواء خارج معقل الفريق العاصمي، أو حتى داخله وبين لاعبيه.

منذ الرابع من يوليو حين بدأ الموسم التحضيري بالنسبة للبي إس جي، يتناوب كل من المدرب جالتييه والمدير الرياضي لويس كامبوس على إخبار اللاعبين الذين ليسوا في خطط الموسم المقبل بهذه الأنباء.

عدة هؤلاء اللاعبين في الوقت الراهن وصلت إلى 7 لاعبين، ولكن لكل منهم ظروفه المتباينة.

هؤلاء اللاعبون هم أندير هيريرا ولايفين كورزاوا وجوليان دراكسلر ورافينيا ألكانتارا وتيلو كيرر وجانا جاي وماورو إيكاردي.

لقد تم إبلاغ هؤلاء اللاعبين بشكل متباين حول دورهم في الموسم المقبل، لكن الخطوة الأكثر ثورية هو أن هؤلا ليسوا منتظمين في تدريبات الفريق الأول حتى!.

عقاب مرّ

وفقًا للاعبين، فإن هؤلاء اللاعبين السبعة المطرودين من جنة باريس إلى الآن باتوا جزءًا في التدريبات من فريق باريس سان جيرمان الرديف وليس الفريق الأساسي، هذا الفريق الذي يلعب في الدرجة الخامسة الفرنسية وهذا عقاب كبير للاعبين على المستوى العالي لديهم مباريات عديدة في دوري أبطال أوروبا، ولطالما رآهم العالم في نهاية كل أسبوع يساهمون في فوز باريس بالمباريات.

من بين هؤلاء هناك حالتان أكثر ترجيحًا لأخذ فرصة مع الفريق الأول، وهما هيريرا وجاي.

يحافظ هؤلاء بوضوح على حدة التدريبات ويدركان أن دورهما قادم مع جالتييه، هيريرا لديه عقد يمتد حتى 2024 ويطمح لإثبات نفسه في الفريق مجددًا، بينما جاي الذي لم يستدع بالاساس لمباراة كليرمونت فيبدو واثقًا أن الاختيار سيقع عليه.

إيكاردي لا يملك أي فرصة

بالنسبة للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، فقد تم إبلاغه بشكل واضح من قبل جالتييه أنه لا يملك أي فرصة.

صحيفة "دايلي ميل" ذكرت أن الأرجنتيني يبحث عن نادٍ في الفترة المقبلة، ويبدو مانشستر يونايتد كخيار مرجح.