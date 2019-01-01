المصري يقطع الطريق على العربي الكويتي ويجدد عقد إيميكا

إيميكا يستمر مع المصري حتى موسم 2022 - 2023

نجح النادي المصري البورسعيدي في تجديد عقد إيزي إيميكا، اليوم الإثنين، ليقطع الطريق على الكويت الكويتي والعربي أيضًا اللذان يرغبان في ضمهما.

وكشفت تقارير صحفية، خلال الأيام الأخيرة، أن النيجيري إيزي إيميكا، تلقى أكثر من عرض عربي خلال الفترة الأخيرة.

وقدم إيميكا مع فريق خلال الفترة الأخيرة، مستوى مميزًا جعله يلفت أنظار أكثر من نادٍ، حيث تلقى أكثر من عرض لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن النادي المصري اليوم الإثنين، عن تجديد عقد اللاعب حتى موسم 2022 - 2023، ليستمر في صفوف الفريق خلال الأعوام المقبلة.

وأشارت التقارير أن مسؤولي العربي الكويتي قد حاولوا مع نظرائهم في المصري البورسعيدي، وقاموا بتقديم عرض يبلغ 400 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب.

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والجدير بالذكر أن الكويت الكويتي أيضًا أرسل عرضًا خلال الفترة الماضية لضم إيميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 150 ألف دولار ولكن المصري رفض العرض.

وحاول بعض الأندية المحلية في الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة ضمه من المصري، حيث يرى الجميع في اللاعب أنه تدعيم قوي.