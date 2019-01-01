الكونفدرالية - بين انتصارات وتعادلات العرب يعبرون الجولة الأولى

المصري عاد من موريتانيا بفوز بثلاثية

انطلقت اليوم الأحد، الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بخمس مواجهات لفرق عربية، بخلاف فوز بيراميدز أمام إينوجو رينجرز النيجيري.

المباراة الأولى، انتهت بالتعادل الإيجابي بين النصر الليبي ودجوليبا المالي، بهدف لكل منهما، على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

الفريق المالي تقدم أولًا في الدقيقة 52 بهدف الحاجي باه، ثم تعادل خالد مجدي المريمي للفريق الليبي في الدقيقة 67.

التعادل جعل كافة فريق المجموعة الثانية متساوية في النقاط بنقطة وحيدة، حيث تعادل كذلك بيدفيست أمام هورويا.

المباراة الثانية، فاز بها نهضة بركان المغربي أمام إدجوبي البنيني بثلاثية نظيفة، على الملعب البلدي لبركان.

الثلاثية سجلها كل من زيد كروش وحمدي لعشير وجبريل شيخ أوتارا في الدقائق 26 و32 و86 من عمر المباراة.

الفوز منح الفريق المغربي صدارة المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، بينما يتذيل إدجوبي الترتيب، ويسبقه الثنائي موتيما بيمبي وزاناكو بنقطة وحيدة لكل منهما.

المباراة الثالثة، تعادل بها نادي بارادو الجزائري أمام سان بيدرو الإيفواري، سلبيًا دون أهداف، على ملعب الأخير.

التعادل جعل الفريقين يتقاسما المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة، خلف حسنية أكادير المغربي صاحب الثلاث نقاط، وأخيرًا إنيمبا دون نقاط.

المباراة الرابعة، شهدت جمع حسنية أكادير لنقاطه الثلاث بالفوز أمام إنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، على ملعب أدرار.

سجل الهدفان كريم بركاوي وكاليك سيسي في الدقيقتين 14 و19 من عمر الشوط الأول.

المباراة الخامسة، عاد بها المصري البورسعيدي من موريتانيا بالفوز أمام إف سي نواذيبو بثلاثية مقابل هدفين.

أوستين أموتو تقدم للمصري في الدقيقة 21، ثم عادل أصحاب الأرض النتيجة بعد ثواني من انطلاق الشوط الثاني بهدف باقيلي بابكر.

وبعدها بعشر دقائق، أضاف نواذيبو الهدف الثاني، لكن عاد الفريق البورسعيدي وأدرك التعادل في الدقيقة 63 بهدف أوموتو، قبل أن يحرز كريم العراقي الهدف الثالث في الدقيقة 90+1.

الفوز جعل المصري تقاسم صدارة المجموعة الأولى مع بيراميدز المصري بثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد نواذيبو وإينوجو رينجرز عند صفر من النقاط.