بعد إصابة 16 حالة بكورونا من المصري .. قرار غريب من اتحاد الكرة

الفريق البورسعيدي في مأزق قبل لقاء الحرس

أصدرت اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، قرارًا غريبًا تعليقًا على ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف نادي المصري البورسعيدي.

الفريق البورسعيدي من المقرر أن يلاقي الفريق العسكري، غدًا الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمصري، عبر موقع التواصل "فيس بوك"، إصابة 16 من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين بالفيروس، وفقًا لنتيجة المسحة الأخيرة قبل لقاء الحرس. (طالع التفاصيل)

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رغم ذلك، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تأجيل مواجهة المصري وحرس الحدود، موضحًا أنه قرر السماح للنادي البورسعيدي بعمل مسحات لعدد إضافي من اللاعبين، الذين لم يخضعوا للمسحات السابقة، لإعطاء الفرصة للجهاز الفني لتعويض غياب المصابين، بجانب الحفاظ على انتظام المسابقة.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه إلى أن قرار عدم تأجيل المباراة يأتي لقناعته بأن ثبوت إيجابية هذا العدد الكبير في فريق واحد جاء نتيجة تقصير في إتباع الإجراءات الاحترازية الواجبة.

يذكر أن اتحاد الكرة، قبل أيام، كان قد قرر تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي ونادي مصر في ظل ثبوت إيجابية عينة عدد من اللاعبين.