المصائب لا تأتي فرادى يا يوفنتوس.. نهاية مأساوية لنجم الفريق السابق

أبواب المشكلات كلها تنفتح أمام البيانكونيري

ربما هي النهاية الأسوأ التي كان يتوقعها أي من مشجعي يوفنتوس، خصوصًا بالنسبة لأحد اللاعبين التاريخيين الذين قضوا مسيرة طويلة في النادي، ليوناردو بونوتشي.

المدافع الإيطالي المنتقل حديثًا إلى أونيون برلين قرر إقامة دعوى قضائية ضد ناديه السابق يوفنتوس، بسبب ما حدث بين الطرفين خلال الصيف الجاري.

بونوتشي سيرفع الدعوى القضائية باتهام يوفنتوس بالإضرار بمسيرته الاحترافية، وعدم السماح له بالتدرب في ظروف مران قياسية بمقتضى التعاقد المبرم بين الطرفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويستند بونوتشي في دعواه إلى مخالفة الاتفاق بين النادي وجمعية اللاعبين المحترفين في إيطاليا والتي تقضي بالسماح لكل لاعب مدرج في قوائم الفريق بالتدرب في ظروف مران قياسية، وهو ما لم يحدث في حالة بونوتشي الذي أخرجه يوفنتوس من حساباته قبل الموسم دون عرضه حتى للبيع بشكل يشرف عليه النادي، وسط عدم رغبة المدرب ماسيميليانو أليجري في دخول الموسم الجديد وبونوتشي لاعب في فريقه.

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ومن المفترض وفقًا للاعب أن يتم التبرع بقيمة أي تعويض يحصل عليه اللاعب جراء دعواه، لمصلحة مؤسسة متخصصة في علاج الأمراض العصبية للأطفال وإجراء جراحات المخ والأعصاب.