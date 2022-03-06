المصائب لا تأتي فرادى .. لجنة الانضباط تُعاقب النصر وفونيس موري

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها الخاصة بالجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وفي أبرزها عاقبت نادي النصر ومدافعه راميرو فونيس موري.

النصر كان قد خسر مباراة الجولة الأخيرة من الدوري السعودي بأربعة أهداف نظيفة أمام الهلال، وقد تعرض مدافعه الأرجنتيني للطرد بالبطاقة الحمراء لتدخله العنيف ضد موسى ماريجا، ومنحها الحكم له بعد العودة لتقنية الفيديو.

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لجنة الانضباط قررت عقاب فونيس موري بالإيقاف لمباراتين، واحدة منهما للطرد والأخرى للسلوك المشين ضد المنافس، بجانب تغريمه مبلغ 20 ألف ريال سعودي.

الانضباط فرضت نفس تلك العقوبة على جناح الاتحاد، عبد الرحمن العبود، بعد طرده خلال مواجهة فريقه أمام ضمك في الجولة الماضية.

اللجنة قررت كذلك إيقاف تعليق عقوبة اللعب دون جمهور الصادرة بحق النصر في ديسمبر الماضي، مما يعني حرمانه من جمهوره ولعبه خلف أبواب مغلقة في المباراة القادمة على ملعبه من الدوري السعودي، وذلك بسبب ثبوت إلقاء 3 زجاجات مياه فارغة على الملعب خلال مواجهة الهلال.

وقد ألزمت اللجنة النادي العاصمي بدفع غرامة مالية ضخمة قدرها 85 ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

يُشار إلى أن النصر سيلعب أمام الاتفاق في الدمام خلال الجولة القادمة، ومن ثم سيستضيف الفيحاء على ملعبه، مرسول بارك، في الجولة التالية يوم 17 مارس الجاري، وهو اللقاء الذي سيُلعب دون جماهير.

النصر تراجع للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الخسارة أمام الهلال، وقد اتسع الفارق بينه وبين الاتحاد في الصدارة إلى 10 نقاط كاملة.