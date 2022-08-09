المصائب لا تأتي فرادى .. غياب نجم ليفربول لستة أسابيع!

يبدو أن الريدز سيعانون بشكل مبكر هذا الموسم!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن غياب النجم تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والتي أكدت أن غياب اللاعب سيكون للإصابة التي تعرض لها في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي ضد فولهام.

وكان ألكانتارا قد غادر ملعب المباراة بعد بداية الشوط الثاني، حيث عانى من إصابة عضلية وتمت مشاهدته مع طبيب الفريق في طريقه للخروج بعد الشوط الأول.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه ليفربول بالفعل من عدة إصابات في الفريق، وصلت إلى سبعة من الفريق الأول بحسب ما ذكرت "ديلي ميل".

ليفربول كان قد سقط في فخ التعادل مع فولهام في الجولة الافتتاحية، حيث انتهت المباراة 2-2 بعد أن تأخر الريدز بهدفين لهدف.

ويؤكد الموقع أن اللاعب الإسباني لن يعود للمشاركة رفقة ليفربول قبل منتصف سبتمبر المقبل، أي بحلول الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول سيخوض مباريات ضد كريستال بالاس ومانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل وإيفرتون ووولفرهامبتون.