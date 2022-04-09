المصائب لا تأتي فرادى .. التحقيق مع رونالدو بعد الاعتداء على مشجع!

كشفت تقارير صحفية عن بحث مانشستر يونايتد في حادثة تورط فيها كريستيانو رونالدو بعد هزيمة الشياطين الحمر 1-0 أمام إيفرتون.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد خسر اليوم في لقاء يصعب عليه مسألة التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويدعي شهود عيان أن رونالدو رمى الهاتف المحمول لمشجع في ملعب جوديسون بارك الخاص بإيفرتون.

ونُشرت لقطات للحادث على موقع تويتر، ظهر فيها الشاب البالغ من العمر 37 عامًا وكأنه يطيح بشيء من أيدي أحد المعجبين.

Cristiano Ronaldo smashed someone's phone after losing to Everton, according to fans at the ground 😳



(via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F — ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022

وتزعم شبكة "سكاي سبورتس" أن النادي يحقق الآن فيما حدث بالضبط، لمعرفة عما إذا كان رونالدو قد أخطأ بالفعل أم لا.

حيث كان رونالدو غاضبًا بشكل واضح وهو يشق طريقه في ملعب جوديسون بارك بعد خسارة الشياطين الحمر على يد إيفرتون.

وبدا أن نجم يونايتد انتقد من الجماهير عندما عاد إلى غرفة ملابس الفريق الضيف، فيبدو أنه أفرغ شحنة غضبه في هاتف أحد المتواجدين في الممر من المشجعين.

ولم تظهر الكاميرات ما كان رونالدو يمسكه بالفعل، لكن بحسب الجماهير المتواجدة فإنه أطاح بهاتف أحد المشجعين.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نادي نوريتش سيتي السبت المقبل ضمن الجولة ال 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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