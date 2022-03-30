المصائب تنهال على ريال مدريد .. فيروس كورونا يضرب أنشيلوتي

أعلن نادي ريال مدريد عن تعرض مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي للإصابة بفيروس كورونا المستجد، عقب أن تم التأكد عن طريق مسحة طبية.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل، عبر الموقع الإلكتروني للفريق الملكي على شبكة الانترنت.

وكتب النادي في بيانه المقتضب: "ريال مدريد يؤكد أن مدربنا كارلو أنشيلوتي ظهرت نتيجة اختباره الخاصة بفيروس كورونا وجاءت إيجابية".

وطبقًا للوائح الدوري الإسباني، والبروتوكول الذي تم وضعه للتصدي لفيروس كورونا فسيخضع كافة نجوم ريال مدريد بما فيهم الجهازين الفني والطبي لفحوصات كورونا في الساعات المقبلة للتأكد من خلوهم من الإصابة.

أنشيلوتي عانى من أعراض كورونا بينما كان في منزله خلال الساعات الماضية، وسيبقى في بيته حتى تختفي تلك الأعراض.

صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قالت أن أنشيلوتي يمكنه أن يتواجد على دكة ريال مدريد في مباراة الفريق المقبلة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني يوم السبت.

ويتوقع النادي أن يتواجد المدرب دون أدنى مشكلة في مباراة تشيلسي المقررة في السادس من أبريل بلندن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي هو أول من يلتقط عدوى كورونا في ريال مدريد منذ نهاية العام الماضي الذي شهد موجة إصابات كبيرة كانت آخرها لوكا يوفيتش.