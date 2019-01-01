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كأس آسيا

المصائب لا تأتي فرادى للعراق – حسني دخل ليعوض إصابة زميله فتعرض هو للإصابة

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مشهد لا يتكرر كثيراً في ملاعب كرة القدم

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

تعرض على حسني لاعب منتخب العراق، إلى إصابة في مباراة منتخب بلاده امام نظيره القطري في دور الستة عشر من كأس آسيا.

وشارك على حسني في اللقاء كبديل في الدقيقة 36، عندما نزل مكان زميله همام طارق الذي تعرض إلى إصابة قوية.

ولم يكمل اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، نصف ساعة داخل ملعب اللقاء، حيث تعرض إلى إصابة في الدقيقة 66 غادر على آثرها ملعب المباراة.

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وتقدم المنتخب القطري في الدقيقة 62 من المباراة عن طريق بسام الراوي، ليحافظ العنابي على التقدم، حتى الدقيقة 79.

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة الليلة، يواجه كوريا الجنوبية، في ربع النهائي، صباح الجمعة 25 يناير.

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