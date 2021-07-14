المصائب لا تأتي فرادى.. راشفورد يخضع لجراحة تبعده عدة أشهر

يعيش ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد أيامًا صعبة منذ نهائي بطولة أمم أوروبا.

يعيش ماركوس راشفورد نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أيامًا عصيبة في الآونة الأخيرة، بدأت بعدم مشاركته بانتظام مع منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا، وتواصلت بإضاعته ركلة ترجيح في المباراة النهائية أمام إيطاليا.

والآن سيكون على مانشستر يونايتد أن يتعامل مع غياب راشفورد لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف، وهو ما يعني أن الدولي الإنجليزي لن يبدأ موسمه مع "الشياطين الحمر" إلا في شهر أكتوبر المقبل.

متى تعرض راشفورد للإصابة؟

الإصابة التي تعرض لها راشفورد في الكتف تعود إلى الموسم الماضي، حيث كان يتعاطى حقنًا مسكنة للألم، من أجل مساعدة مانشستر يونايتد على بلوغ نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ورغم تأثره بالإصابة، إلا أن راشفورد وافق على التواجد مع منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا، إلا أن دوره كان محدودًا للغاية، ولم يبدأ أي مباراة كأساسي في اليورو.

متى سيخضع راشفورد للعملية الجراحية؟

صحيفة "تيلجراف" الإنجليزية، أكدت أن راشفورد يعاني بشدة من الألم في كتفه، وقرر أن يعالج الأمر برمته بالخضوع للجراحة، من أجل إنهاء الأمر.

الإصابة عبارة عن تمزق في عضلات الكتف الأيسر، والجراحة أمر لا مفر منه حاليًا، حيث يرى راشفورد أنها لا تتحسن مع مرور الوقت.

ويشعر راشفورد بالقلق من أن الحركة المستمرة ستكون صعبة إذا لم يخضع للجراحة، حيث أن مسكنات الألم لا تعد حلًا طويل الأمد لهذه الإصابة.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن راشفورد يرغب في إجراء الجراحة في أقرب وقت ممكن، لكن من المستبعد أن يجريها قبل نهاية يوليو الجاري.

ما هي مدة غياب راشفورد بعد إجراء الجراحة؟

جراحة الكتف ستبعد راشفورد عن تدريبات مانشستر يونايتد مبدئيًا لمدة تصل إلى ستة أسابيع، فيما يصل الوقت الإجمالي المتوقع للتعافي إلى 12 أسبوعًا، مما يعني غيابه حتى منتصف أكتوبر.

وبذلك، فإن راشفورد سيغيب عن أول ثمان جولات من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات منتخب إنجلترا في تصفيات مونديال 2022.

وتعد هذه ضربة قوية لخطط النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، حيث يأمل الفريق في أن يتمكن من حصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2013.

ويعد راشفورد أحد مفاتيح لعب سولشاير مع مانشستر يونايتد، حيث تمكن اللاعب من تسجيل 21 هدفًا في كافة المسابقات خلال الموسم الماضي، كما يعد أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق إلى جانب البرتغالي برونو فيرنانديش.

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