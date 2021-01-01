المصائب لا تأتي فرادى .. إصابة هندرسون تزيد معاناة ليفربول

إصابة هندرسون في ديربي الميرسيسايد تزيد من متاعب ليفربول ويورجن كلوب

تعرض قائد نادي ليفربول جوردان هندرسون للإصابة خلال المباراة التي تجمع بين ليفربول وإيفرتون على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بذلك زادت المعاناة التي يواجهها المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب في الفترة الأخيرة والتي تعد الأصعب على الإطلاق منذ أن تولى تدريب الريدز في 2016

وقبل مواجهة ديربي الميرسيسايد أمام الجار اللدود إيفرتون، تعرض ليفربول لسلسلة من النتائج السلبية والتي جعلته يعاني وضعًا صعبًا للغاية ليعلن كلوب أن المنافسة على اللقب انتهت بالنسبة له.

وفي كرة لم يشترك فيها معه أي من لاعبي إيفرتون، سقط جوردان هندرسون على الأرض نتيجة شعوره بآلام، حدث ذلك في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر شوط المباراة الأول.

بعدها تدخل الجهاز الطبي من أجل التعرف على ما يعاني منه القائد، ولكن في الدقيقة التاسعة والعشرين خرج هندرسون بعد التأكد من عدم قدرته على استكمال المباراة.

كلوب دفع بالمدافع الشاب ناثانيل فيليبس بدلًا من هندرسون الذي يشارك في قلب الدفاع اضطراريًا نتيجة لإصابة فان دايك وماتيب وجو جوميز في قلب الدفاع، إضافة إلى فابينيو وجيمس ميلنر وديوجو جوتا.

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يذكر أن ليفربول يحتل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي وخلفه إيفرتون سابعًا، ولذلك فالخسارة ستكون محظورة، حيث تهدده بالتراجع أكثر على مستوى الترتيب.