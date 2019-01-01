المصائب تتوالي على جاتوزو – غياب ثلاثي عن مواجهة جنوى

ميلان لن يحتمل خسارة جديدة في الدوري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فشل ميلان في تحقيق الفوز بلقب السوبر الإيطالي، مكتفيًا بالخسارة من يوفنتوس بطل الثنائية المحلية، بهدف نظيف.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة السيدة العجوز لتحقيق اللقب الأول في عام 2018، بفضل رأسيته في شباك دوناروما.

وتعرض الإيفواري فرانك كيسي للطرد في الدقائق الأخيرة ، بعد تدخل قوي مع الألماني إيمري تشان، ليفشل ميلان في العودة بنتيجة اللقاء.

وسيغيب كيسي عن صفوف ميلان في مواجهة جنوى بالجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، بفضل الإيقاف لمباراة واحدة.

يوفنتوس هو أكثر فريق لعب السوبر - ١٤ مرة

أكثر من لعب السوبر بشكل متتالي - ٧ مرّات

أكثر من فاز باللقب ٨ ألقاب

أكثر من فاز باللقب في دول مختلفة - ٥ دول

أكثر فريق يسجل في السوبر - ٢٥ هدف

أليجري أكثر من درب في السوبر ٦ مرّات معادلاً ليبي

رونالدو أكبر لاعب يسجل في السوبر ٣٣عام ١١شهر pic.twitter.com/7Lc5MnmLwO — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

وكذلك سيغيب كل من دافيدي كالابريا والقائد أليسيو رومانيولي بسبب الحصول على بطاقة صفراء.

فيما سيعود الإسباني سوزو لمواجهة الفريق الجريفوني، بعدما غاب أمام سامبدوريا في الكأس والسوبر أمام يوفنتوس، بسبب الطرد أمام سبال للحصول على إنذارين.

ويحتل ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة.