المصائب تتوالى على البرازيل – أرتور يغادر مباراة الهندوراس مصاباً

البرازيل تتلقى ضربة موجعة جديدة بعد إصابة نيمار

فيسبوك تويتر بلال محمد

تعرض أرتور ميلو لاعب منتخب البرازيل إلى إصابة في مباراة منتخب بلاده الودية أمام الهندوراس، في إطار استعداد السامبا إلى بطولة كوبا أمريكا.

وغادر صاحب الـ 22 عاماً ملعب المباراة في الدقيقة 32، وحل آلان له، ليخرج لاعب برشلونة من أرضية الملعب وهو محمولاً على عربة الإسعاف.

كانت البداية في الدقيقة 25 عندما تدخل لاعب الهندوراس على ركبة أرتور اليمنى، وحصل على بطاقة حمراء وتلقى لاعب برشلونة العلاج ولكن لم يستطع مواصلة اللعب وغادر في الدقيقة 32.

وتعد هذه الضربة الثانية للمنتخب البرازيلي في الفترة الاستعدادية للبطولة القادمة، بعد إصابة نيمار القوية فجر الخميس الماضي أمام المنتخب القطري.

وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بسبعة أهداف دون رد سجلها، كلاً من جيسوس وتياجو سيلفا وكوتينيو في الشوط الأول، ونيريز وريتشارلسون وفيريمنيو وجيسوس في الشوط الثاني.

العمر بالنسبة لهؤلاء مجرد رقم 🙌



▪️ أكبر لاعب يسجل هاتريك بكأس العالم للرجال هو كريستيانو ( 33 عامًا و 130يومًا)

◽️ أكبر لاعبة تسجل هاتريك بكأس العالم للسيدات هي كريستيان (34 عامًا و 35 يومًا) pic.twitter.com/A0Ag2VWJvt — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

وتستعد البرازيل إلى استضافة بطولة كوبا أمريكا، والتي تنطلق يوم السبت 15 يونيو الجاري، بمباراة أصحاب الأرض أمام بوليفيا.