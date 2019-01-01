المسلسل يتواصل - ملكية باليرمو تعود لزامباريني من جديد

باليرمو في صراع لا ينتهي على هوية مالكه في العام الأخير

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تتواصل الفوضى داخل نادي باليرمو مرة أخرى، حيث عاد النادي إلى ملكية مالكه السابق ماورزيو زامباريني.

ويأتي هذا بعدما أصدر النادي بيانًا رسمياً، عن عودة النادي لمالكه الإيطالي، بعدما تراجعت شركة "كابيتال جروب" البريطانية، عن دفع قيمة شراء النادي.

وقاضى زامباريني المجموعة البريطانية بسبب عدم دفعهم قيمة شراء النادي الصقلي، منذ ديسمبر 2018.

وستؤول ملكية النادي إلى دانيلا دي أنجيلي، بسبب وضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية لاتهامه بالتواطؤ في عملية غسيل أموال.

وسيتولي رينو فوتشي رئاسة النادي، بعدما كان المدير الرياضي تحت قيادة المالك الجديد.

الجدير بالذكر أن باليرمو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الدرجة الثانية الإيطالية.