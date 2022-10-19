المسحل يعلن ترشحه لفترة جديدة لرئاسة اتحاد الكرة السعودي ‎‎

رئيس الاتحاد السعودي يحسم موقفه

أعلن ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، عن ترشحه في انتخابات الاتحاد المقبلة، ليستمر في منصبه 4 سنوات إضافية.

الأندية السعودية تقنع المسحل بالاستمرار

وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن الأندية قامت بمطالبة المسحل بالترشح لرئاسة اتحاد الكرة السعودي فترة أخرى، ليوافق على الطلبات ويعلن عن ترشحه رسميًا.

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جاء ذلك خلال أعمال الجولة 15 للجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي أقيمت اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض.

ويعد المسحل هو الرئيس التاسع في تاريخ اتحاد الكرة السعودي، حيث تولى المسؤولية منذ عام 2019.

دعوة من اتحاد الكرة السعودي لرؤساء الأندية لحضور كأس العالم

قدم اتحاد الكرة السعودي لرؤساء الأندية بالمملكة، بداية من دوري روشن للمحترفين، وحتى دوري الدرجة الرابعة، من أجل حضور كأس العالم قطر 2022.

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اتحاد الكرة قدم دعوات رسمية لرؤساء الأندية السعودية، من أجل مؤازرة المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم.

ويقع الأخضر في المجموعة الثالثة، والتي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

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SHAHID SHAHID