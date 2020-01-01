المسحل: مازال أمامنا مباراة فاصلة لتحقيق حلم الأولمبياد

المنتخب الأولمبي يحقق الفوز على تايلاند

تحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على ما قدمه المنتخب الأولمبي السعودي في بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا.

وتأهل المنتخب السعودي إلى نصف النهائي بعد تخطي عقبة مستضيف البطولة منتخب تايلاند، بهدف دون مقابل اليوم السبت ليعطي أمل لجماهيره بالتأهل إلى طوكيو 2020.

وقال المسحل في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "المباراة أمام تايلاند كانت صعبة للغاية، الذي شكل ضغط علينا طوال اللقاء".

وأضاف: "أشكر الجميع الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وسنفرح بالتأهل اليوم فقط، ونبدأ التحضير لمواجهة نصف النهائي الهامة فنحن لم نفعل شيء حتى الأن".

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وتابع المسحل: "ننتظر مواجهة حاسمة في نصف النهائي، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وسننجح في تحقيقه".

وتأهل أيضًا لربع النهائي كلًا من أستراليا وسوريا وكوريا الجنوبية والأردن والإمارات وأوزباكستان.